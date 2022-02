Governador Marcos Rocha fala sobre concorrer à reeleição em Rondônia: “Está nas mãos de Deus”

Em entrevista ao site Extra de Rondônia, de Vilhena, o governador de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), fez um balanço a respeito da sua gestão, mas comentou também acerca da possibilidade de disputar a reeleição.

“Está nas mãos de Deus e ele quem vai dizer se devo ou não permanecer. Sabemos do nosso compromisso e como cristão que sou vou sempre honrar o senhor nosso Deus”, anotou em determinado trecho das declarações.

Ele também abordou sua visão envolta à força do União Brasil, tanto nacionalmente quanto em solo rondoniense.

Para o gestor, “O União Brasil já nasceu como um dos maiores partidos do país e assim irá permanecer. Em Rondônia não é diferente. Nós unimos as potencialidades de diversas lideranças em uma só missão, que é contribuir com o desenvolvimento social do nosso Estado e do país. O projeto já tem engajamento de dezenas de lideranças de todas as regiões do Estado e mostra que é coeso, que seus fundamentos são ideais para o que Rondônia precisa”.

O militar concluiu alegando que o “Nosso Estado tem todo tipo de potencialidade econômica e o União Brasil abraça esta causa estando imbuído no processo de construção de um futuro promissor. Estamos preocupados em gerar novos postos de trabalho, mais renda, mais oportunidades para os empreendedores e atuar de forma colaborativa com a sociedade para que novas ideias possam proporcionar grandes resultados sociais”.

Sobre o eventual apoio do presidente Jair Bolsonaro, do PL, na futura contenda, sacramentou:

“Nossa relação vem desde antes de todo este processo e com certeza irá durar até o fim de nossas vidas. Ele, por ser o líder maior da nação, já se pronunciou que permanecerá neutro no primeiro turno das eleições. Entendo que seja uma decisão difícil se tomar, mas o respeito e sei de sua grandeza. Somos aliados de décadas e permaneceremos assim”, finalizou.