Governador Marcos Rocha lança projeto “Tchau Poeira” no município de Ouro Preto do Oeste

Ouro Preto do Oeste, conhecido por ser uma estância turística de Rondônia tornou-se o 15º município a ser contemplado com o projeto “Tchau Poeira”. A assinatura do Termo de Cooperação entre o Governo de Rondônia e a prefeitura ocorreu nesta quinta-feira (1º).

As obras de melhorias das ruas urbanas serão executadas com recurso do Poder Executivo, cerca de R$ 7 milhões, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER). Serão 10 quilômetros de recapeamento asfáltico e mais quatro quilômetros de asfalto novo, totalizando 14 quilômetro de obras em ruas da zona urbana da cidade.

As obras anunciadas foram recebidas com alegria pela população e o fim de transtornos enfrentados há anos. “Essa rua sempre foi péssima, cheia de buracos, é muita poeira. Agora é um prazer saber que vai passar asfalto, e asfalto bom, será uma honra as famílias da nossa rua.Vamos dar tchau para a poeira e adeus aos buracos”, disse a dona de casa Lenira de Almeida.

“Tempo da chuva é ruim por causa da lama, e no período seco, é a poeira que incomoda a gente. Vindo esse asfalto será muito bom para gente”, afirma o auxiliar de serviços gerais Jabson Silva.

“Temos um transtorno muito grande no período chuvoso, pois a enxurrada traz muita areia. E a gente tem que ficar removendo essa areia para que a água não suba na calçada. Já aconteceu da água entrar no meu estabelecimento. E na época da poeira também é um transtorno grande. Esse asfalto que chegará a nós é um sonho, ficamos muito felizes”, disse o proprietário de uma oficina, Roberto Fernandes.

O “Tchau Poeira” foi lançado em maio pelo Governo de Rondônia com a missão de asfaltar e recuperar ruas urbanas dos 52 municípios do Estado. Para isso, são destinados um total de R$ 300 milhões. “Estamos felizes em levar desenvolvimento para os municípios. O asfalto é muito importante, pois dá dignidade à população”, destacou o governador Marcos Rocha.

O chefe do Executivo Estadual, enfatizou que foi preciso superar déficit econômico para dar condições de investir na trafegabilidade das ruas das cidades. “Em 2019 tínhamos um déficit orçamentário de R$ 420 milhões. Foi preciso cortar gastos, trabalhar com transparência e com respeito ao recurso público. Chegamos ao superávit de R$ 826 milhões. Apresentamos três projetos para executarmos nos municípios, e eles foram aprovados de forma rápida, em uma única votação pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE): Governo na Cidade, Governo no Campo e o Tchau Poeira”.

Marcos Rocha ressaltou a satisfação do Governo de Rondônia ter alcançado triplo A em solidez fiscal, o que permite os investimentos nos municípios por meio do Tchau Poeira. “É recurso do Poder Executivo, não é emenda parlamentar. Por meio do “Tchau Poeira” vamos ajudar a população que sofre por morar em ruas sem asfalto, com muita poeira. E o asfalto que vamos fazer é de qualidade, isso é levar dignidade a população”.

Para o governador, as obras nas vias urbanas de Ouro Preto do Oeste são essenciais para a trafegabilidade, autoestima da população e também para fomentar a economia da região. “Ouro Preto do Oeste é uma cidade limpinha, organizada e linda, fico feliz de que chegará asfalto”.

“Agora com o lançamento do “Tchau Poeira”, vamos analisar o projeto e preparar o cronograma para execução das obras em Ouro Preto do Oeste”, explicou o diretor-geral do DER, Elias Rezende.

O deputado estadual Laerte Gomes ressaltou que o “Tchau Poeira” é um programa muito importante para a sociedade, pois resulta em qualidade de vida e valorização do imóvel. “Traz muitos benefícios para a população”

Para o prefeito Alex Testoni, o investimento do Governo trará mais desenvolvimento para o município.”O Tchau Poeira chegou em um momento importante onde queremos conciliar qualidade de vida, pois é disso que se trata o recapeamento e asfaltamento das ruas, com o melhoramento da cidade para receber turistas que virão cada vez mais ao nosso município para fomentar a economia, pois Ouro Preto do Oeste tem essa característica turística. Um município que tem florestas lindas, cachoeiras, o morro Chico Mendes, então o” Tchau Poeira” vai ajudar muito no desenvolvimento do município”.

Testoni ainda considerou outros impactos positivos.” Quando o município economiza um grande valor em asfalto e recapeamento, esse dinheiro que sobra nos cofres públicos, com ajuda do Governo do Estado, vai dar qualidade de vida em outros seguimentos que o município pode investir, inclusive na área da Saúde. É só progresso para Ouro Preto”.

Além do “Tchau Poeira”, a parceria com o Executivo Estadual tem resultado em diversas iniciativas em prol da população. “Por meio de emendas parlamentares, recurso liberado pelo governador Marcos Rocha, vamos fazer uma grande reforma e ampliação do bosque municipal. Na área rural, temos o Fitha liberado pelo Governo, onde estamos encascalhando, patrolando, tirando atoleiros que atrapalha o agricultor e pecuarista vir à cidade. Pelo Governo também foi liberado a compra de tubos armicos para arrancar as pontes de madeira que caem no período chuvoso”, pontuou Testoni.

O diretor-geral do DER, salientou que o departamento mantém mais de 40 frentes de serviço em todo o Estado e pontuou as que estão sendo executadas na região.

“Ouro Preto do Oeste é uma estância turística e nós estamos tendo a preocupação de deixar as nossas rodovias com trafegabilidade. Muito próximo temos o Vale das Cachoeiras, que precisa das rodovias, principalmente a RO-470, que é o principal acesso. Estamos dando atenção a RO-470 sentido Vale do Paraíso, RO-470 sentindo Mirante da Serra, a RO-473 sentido Urupá, e fazendo a manutenção das demais estradas. Além disso resolvemos um problema de mais de 12 anos, na Curva do Jacaré”.

LANÇAMENTO

O projeto “Tchau Poeira” já contemplou outros 14 municípios: Ariquemes, primeiro com as obras em execução; Pimenta Bueno, Vilhena, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste, Rolim de Moura, Nova Brasilândia, Novo Horizonte e Castanheiras.

O projeto deve chegar gradativamente aos 52 municípios. O governador pontuou ainda que somado ao “Tchau Poeira”, o Governo de Rondônia desenvolve outros grandes projetos como o “Governo na Cidade” aplicado ao urbanismo como obras de construção de praças; o “Governo no Campo” com investimentos porteira a dentro, e o Programa de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e Empreendedores de Pequenos Negócios do Estado de Rondônia (Proampe) para socorrer financeiramente os pequenos negócios com crédito a juros baixíssimos.

LINHA DO TEMPO DO TCHAU POEIRA

12 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em Ariquemes

13 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em Pimenta Bueno

14 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em Vilhena

27 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em Costa Marques

27 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em São Francisco do Guaporé

28 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em Seringueiras

28 de maio – Lançamento do Tchau Poeira em São Miguel do Guaporé

13 de junho – Início das obras do Tchau Poeira em Ariquemes

23 de junho – Lançamento do Tchau Poeira em Alto Alegre dos Parecis

24 de junho- Lançamento do Tchau Poeira em Alta Floresta D’Oeste

24 de junho -Lançamento do Tchau Poeira em Santa Luzia D’Oeste

25 de junho -Lançamento do Tchau Poeira em Rolim de Moura

25 de junho -Lançamento do Tchau Poeira em Nova Brasilândia D’Oeste

26 de junho -Lançamento do Tchau Poeira em Novo Horizonte

26 de junho -Lançamento do Tchau Poeira em Castanheiras

01 de julho – Lançamento do Tchau Poeira em Ouro Preto do Oeste.

HEURO

Marcos Rocha anunciou ainda que o dia 7 de julho será histórico para o Estado, pois será conhecida a empresa que ficará responsável pela construtora do novo Hospital de Emergência e Urgência de Rondônia (Heuro), em substituição ao João Paulo II, em Porto Velho. Ele ainda informou a população sobre a visita do ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, que estará amanhã (2) em Rondônia, e garantiu que o desenvolvimento do turismo faz parte das prioridades do Governo.

