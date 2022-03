Governador Marcos Rocha libera R$ 30 milhões para colaborar com municípios atingidos pelas cheias Marcos Rocha determinou agilidade na destinação do recurso

O Governador Marcos Rocha anunciou na manhã desta quinta-feira (17) um pacote emergencial de subsídios aos municípios de Rondônia afetados pelas cheias. De acordo com a assessoria do coronel Marcos Rocha o valor do recurso é de R$ 30 milhões que deverão ser investidos em ajuda às famílias desabrigadas por causa das enchentes.

Segundo interlocutores do Governador, o recurso também será destinado para a recuperação de estradas, pontes e demais estruturas públicas destruídas pelas águas. O pacote emergencial de colaboração aos municípios vem sendo estudado pelo governador há semanas tendo vista o volume de chuva que tem sido registrado em Rondônia.

Ainda de acordo com estatísticas analisadas pelo governo, o volume de chuva previsto para os próximos dias ainda é alto, fato que contribuiu para acelerar a liberação do recurso. O secretário-chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves explicou que o município afetado deve editar decreto de Estado de calamidade pública, tendo em vista os danos causados pelas chuvas. Em seguida deve entrar em contato com a Casa Civil através do endereço [email protected] e solicitar inscrição em cadastro. “O Governador determinou pressa neste atendimento aos municípios de modo que as pessoas prejudicadas pelas águas possam ser atendidas rapidamente e as linhas de escoamento da produção agrícola restabelecidas no menor tempo possível’, comentou o secretário.

O Governador tem mantido vigilância acerca do assunto. Ele mesmo sobrevoou diversas áreas afetadas pelas cheias em alguns municípios de Rondônia tem cobrado agilidade das secretarias no sentido de colaborar com as famílias atingidas pelas cheias.

Secom