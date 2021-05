Governador Marcos Rocha oficializa a chegada dos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade” a São Miguel

Projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade” irão atender São Miguel do Guaporé com pavimentação e recuperação de espaços públicos

Ao concluir o investimento de cerca de R$ 17 milhões no Vale do Guaporé, o Governo de Rondônia efetivou na tarde de sexta-feira (28), os termos de cooperação para as obras dos projetos “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”, no município de São Miguel do Guaporé. O governador Marcos Rocha já havia feito o lançamento dos mesmos projetos em Costa Marques e São Francisco do Guaporé na quinta-feira (27) e na sexta-feira (28) esteve pela manhã, em Seringueiras.

Para São Miguel do Guaporé, o governador anunciou que o investimento é de cerca de R$ 5 milhões, que por meio do “Tchau Poeira” serão destinados para recapeamento e pavimentação, totalizando mais de 10 quilômetros de vias urbanas.

As ações do projeto “Tchau Poeira” serão desenvolvidas pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER). “O governador trouxe uma boa notícia: o DER estará em ação na cidade pelo “Tchau Poeira”. Sabemos o quanto é importante a malha viária para a população”, afirma o diretor-geral, Elias Rezende.

Já pelo “Governo na Cidade”, serão destinados R$ 800 mil para recuperação da Praça da Bíblia, além de R$ 665 mil para melhoria de quadras do município, e mais R$ 800 mil para o campo Chupinzal. Os serviços serão realizados pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).

“Nossa equipe técnica estará unida para trazer resultados com obras sendo concluídas o mais breve possível. São importantes os espaços públicos adequados para convivência”, afirma o secretário da Seosp, coronel Erasmo Meireles.

Para a população, os investimentos são motivos de alegria. “Acho muito importante os investimentos que estão vindo para a cidade, especialmente quanto ao recapeamento e asfalto novo, pois a cidade está precisando, ou seja, vai ajudar muito a gente”, avalia o gerente de instituição bancária, Gilmar Inácio Rockenach.

A vice-diretora de uma escola local, Terezinha Ciechoski, também avaliou positivamente as ações do Governo de Rondônia. “Sou moradora de São Miguel há 26 anos e estou muito feliz com os recursos para a cidade. Como muitos desta cidade, é a primeira vez que eu vejo tantos recursos para o município”, disse.

GESTÃO

O governador Marcos Rocha explicou que os investimentos que estão sendo aplicados agora fazem parte de um planejamento estratégico do Governo, para que houvesse recurso para aplicar em obras que vão beneficiar toda a população.

Com um trabalho acirrado de responsabilidade com recurso público, foi possível chegar a um superávit de tal maneira que R$ 826 milhões foram destinados pelo Governo do Estado para aplicação em projetos de utilidade pública: “Tchau Poeira”, “Governo na Cidade” e “Governo no Campo”.

“O Governo reforçou em aplicar o recurso do Estado em benefício dos municípios para que a população possa ter asfalto passando nas suas ruas e para que as cidades recebam benfeitorias como ter uma praça para as famílias passearem. Para isso foi preciso fazer economia, cortar contratos desnecessários”, conta o governador.

Marcos Rocha ainda agradeceu os deputados estaduais que têm sido parceiros e estão aprovando os projetos enviados pelo Executivo, direcionados tão somente ao benefício da sociedade.

O prefeito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte, agradeceu pelos investimentos garantidos ao município e parabenizou o Governo de Rondônia pela economia realizada o que está resultando em importantes obras para a população.

O presidente da Assembleia Legislativa (ALE), deputado estadual Alex Redano, enalteceu o compromisso do Governo de Rondônia em executar obras de interesse da população. O deputado estadual Ismael Crispin, vice-líder do Governo na ALE, também elogiou os avanços.”Percebo que há honestidade e vontade de transformar Rondônia”, argumenta.

MAMÃE CHEGUEI

Somado ao lançamento do “Tchau Poeira” e do “Governo na Cidade”, São Miguel também recebeu benefícios em assistência social. A titular da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Luana Rocha, fez a entrega de kits maternidade do programa “Mamãe Cheguei”.

“São muitos os programas importantes que a Seas têm desenvolvido. Não paramos mesmo nessa pandemia e temos conseguido prestar assistência aos rondonienses nos momentos que mais precisam”, disse a secretária.

Por meio do “Mamãe Cheguei” as mulheres são acompanhadas na gestação. Há o incentivo para realização de consultas do pré-natal, o que contribui com a diminuição da mortalidade materna e neonatal. Além disso recebem kit maternidade.

