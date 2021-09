Governador Marcos Rocha paritipa no lançamento dos programas ‘Tchau Poeira” e “Governo na Cidade” em Alvorada do Oeste

O Governo de Rondônia lançou nesta quinta-feira (2) no município de Alvorada do Oeste, os projetos “Tchau Poeira”, para asfaltamento urbano e o “Governo na Cidade”, para revitalização de espaços urbanos de lazer. A iniciativa do Poder Executivo é aplicar recursos próprios nos 52 municípios do Estado para atender as necessidades da população, promovendo o desenvolvimento. São mais de R$ 300 milhões investidos nesta ação, tendo o orçamento aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

Na abertura do evento, o governador Marcos Rocha destacou que serão R$ 8 milhões de investimentos variados com o “Tchau Poeira”, com asfaltamento e recapeamento de vias da cidade; o “Governo na Cidade”, com a revitalização da Praça Municipal e o programa “Mamãe Cheguei”, da Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seas) com a entrega de kits às gestantes.

“Queremos fazer com que a população tenha orgulho do município que mora. O Governo do Estado, por meio de recursos próprios, conseguiu trazer esse benefício para a cidade de Alvorada do Oeste e aos demais municípios de Rondônia”, disse o governador Marcos Rocha.

O chefe do Executivo Estadual, também anunciou a população de Alvorada do Oeste o investimento de R$ 2,5 milhões para sanar o problema da falta de água que a população vem sofrendo há anos. Também falou da aplicação de R$ 1,5 milhão para a associação dos piscicultores locais. “O investimento será para a compra de equipamentos para aumentar a produção e assim, gerar mais riqueza e renda para a população”.

O prefeito de Alvorada do Oeste, Vanderlei Casa Bela, agradeceu ao Governo de Rondônia pelos benefícios que o município está recebendo com os programas “Tchau Poeira” e “Governo na Cidade”. “A população merece, e com essa parceria, vamos fazer a diferença em benefício de todos que saem ganhando”.

Estiveram presentes na solenidade o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), Alex Redano, o líder do Governo na ALE, Luizinho Goebel, o vice-líder do Governo na ALE, Ismael Crispim, os deputados estaduais Laerte Gomes, Lebrão, Jhony Paixão, o presidente da Câmara Municipal de Alvorada do Oeste, Aldemiro Leandro Pereira Toste, a primeira-dama do município, Silvia Tecchio, a vice-prefeita Katiane Gomes de Morais, o prefeito de Seringueiras, Armando Bernardo da Silva, o prefeito de São Francisco do Guaporé, Alcino Machado, o prefeito de Urupá, Célio Lang, o secretário executivo regional, Éverton Almeri Esteves, o secretário da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Evandro Padovani, e o diretor-presidente da Entidade Autárquica de Assistência e Extensão Rural (Emater-RO), Luciano Brandão.

TCHAU POEIRA

O município de Alvorada do Oeste foi contemplado pelo programa com mais de 2,3 quilômetros de pavimentação e 8,9 quilômetros de recapeamento asfáltico, totalizando 11,2 quilômetros de trabalhos a serem executados. O investimento será de R$ 3,2 milhões, recursos próprios do Governo do Estado.

Para Nacipio Gomes de Melo, morador da Rua Duque de Caxias em Alvorada do Oeste, o “Tchau Poeira” vai favorecer a todos os moradores, pois as melhorias serão bem-vindas de forma geral. “O asfalto vai fazer toda a diferença, pois com essas obras em nossa rua, a vizinhança vai se sentir satisfeita e agradeço ao Governo de Rondônia pela iniciativa em nosso município”.

O morador Niel Mendes da Silva, avalia de forma positiva a chegada das obras do “Tchau Poeira” no município. “Foi um tempo de muitas dificuldades por conta da poeira que tomava de conta, causando problemas respiratórios em minha família, além dos transtornos que ocorriam durante o inverno. É um importante momento receber o asfaltamento e parabenizo o governador Marcos Rocha em promover esse trabalho”.

“O Tchau Poeira é uma realidade e o DER estará fazendo a execução direta dos trabalhos. É um desenvolvimento que está acontecendo em todo o Estado de Rondônia”, pontuou o diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Elias Rezende.

Além de Alvorada do Oeste, outros 21 municípios já foram contemplados pelo “Tchau Poeira”, sendo eles: Ariquemes, Pimenta Bueno, Vilhena, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Alto Alegre dos Parecis, Alta Floresta d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste, Rolim de Moura, Nova Brasilândia d’Oeste, Novo Horizonte, Castanheiras, Ouro Preto do Oeste, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Cabixi, Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste.

GOVERNO NA CIDADE

O “Governo na Cidade”tem o objetivo de promover a revitalização de espaços públicos, como praças e calçadas nos municípios, em parceria com as prefeituras de cada região.

Alvorada do Oeste será contemplado com a revitalização da Praça Municipal, com o investimento de aproximadamente R$ 400 mil. O Termo de Cooperação foi assinado entre a prefeitura e o Governo do Estado para dar andamento às obras.

Para o titular da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp), Erasmo Meireles, os frutos de economia que o Estado fez, têm beneficiado a população dos 52 municípios de Rondônia. “O projeto também é fruto de união entre Governo, secretários estaduais e o Poder Legislativo”.

Pelo “Governo na Cidade”, 11 cidades já foram contempladas, sendo elas: Ariquemes, Pimenta Bueno, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Santa Luzia d’Oeste, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Cabixi e Pimenteiras do Oeste, sendo Alvorada d’Oeste, a 12ª cidade a ser contemplada.

MAMÃE CHEGUEI

Durante a solenidade, a secretária da Seas, Luana Rocha, entregou kits de enxoval a três gestantes do município , do programa “Mamãe Cheguei”, executado pelo Governo de Rondônia em parceria com as prefeituras municipais.

O “Mamãe Cheguei” é voltado a gestantes em situação de vulnerabilidade social, para que sejam acompanhadas durante o período de gravidez, com assistência social e saúde, incentivando o pré-natal, para reduzir a mortalidade infantil. Para que sejam contempladas com o programa, as mães devem estar inseridas no Cadastro Único (CadÚnico).

CRIANÇA FELIZ +

Luana Rocha ainda divulgou o programa “Criança Feliz +”, que tem a finallidade de fortalecer o vínculo entre mãe e criança, estimulando o desenvolvimento da primeira infância. Para as mães cadastradas no programa, é entregue um auxílio de R$ 100 reais para dar suporte à criança.

Para ser contemplada no “Criança Feliz+”, a mãe deve procurar um Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município onde mora para fazer o cadastro no programa. “O Governo de Rondônia está fazendo o possível para levar assistência a quem precisa”, disse a secretária da Seas.

ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Ainda durante o evento, o governador Marcos Rocha realizou a entrega de equipamentos agrícolas, de emenda parlamentar dos deputados estaduais Luizinho Goebel e Lebrão ao município de Alvorada d’Oeste.

Foram entregues: um perfurador de solo hidráulico com broca, distribuidor de calcário de 5.500 quilos, máquina de beneficiamento de café, carreta agrícola, secador de café, roçadeira manual, pulverizador costal, micro trator com carreta, colhedora de forragem de uma linha e uma carreta agrícola metálico tipo basculante.

O diretor-presidente da Emater, Luciano Brandão, fez o anúncio da reforma do prédio do escritório local da Emater de Alvorada d’Oeste. A reforma vai abranger a recepção, sala do coordenador, hall, depósito, banheiro, copa, três escritórios, garagem e dois depósitos externos. O valor total da obra será de R$ 382.541,47 (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos).

Por meio da Seagri, também houve a entrega de um caminhão câmara fria para a prefeitura do município, que por meio de chamamento público, destinou à associação de agricultores e piscicultores da cidade. A chave do caminhão foi entregue pelo governador Marcos Rocha e representantes da Emater, Seagri e Seas ao prefeito Vanderlei Casa Bela.

Via Richard Neves/Secom