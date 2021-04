Governador Marcos Rocha participa de videoconferência com os embaixadores de países europeus e dos EUA

A reunião virtual do CAL foi uma prévia para a Cúpula Global do Dia da Terra

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, participou na última quarta-feira, 14, de uma videoconferência com os embaixadores de países europeus e dos EUA. Participaram da reunião virtual os embaixadores Nils Martin Gunneng da Noruega, Todd Chapman dos Estados Unidos, Heiko Thoms da Alemanha, Peter Wilson do Reino Unido e Ignácio Ybáñez Rubio da União Europeia, além dos governadores dos 9 estados que integram o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal (CAL). Foram discutidos durante a reunião assuntos relacionados ao clima e meio ambiente.

Além do governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha estiveram presentes os governadores Gladson de Lima Cameli do Acre, Antônio Waldez Góes da Silva do Amapá, Wilson Miranda Lima do Amazonas, Mauro Mendes do Mato Grosso, Helder Barbalho do Pará, Antônio Denarium de Roraima, Mauro Carlesse do Tocantins e Flávio Dino do Maranhão que preside o Consórcio.

A reunião é uma prévia para a Cúpula Global do Dia da Terra sobre clima organizada pelo governo dos Estados Unidos. A chamada Cúpula do clima será realizada de forma virtual devido às restrições da pandemia e transmitida ao vivo para o público nos dias 22 e 23 de abril. O evento reunirá 40 governos e chefes de Estado, entre eles Jair Bolsonaro. A política ambiental brasileira, envolvendo, sobretudo a Amazônia, será uma das pautas principais.

Os integrantes do consórcio (CAL) e os embaixadores americano e europeus falaram bastante sobre o evento e também sobre as questões que envolvem a Amazônia Brasileira. O embaixador dos Estados Unidos Todd Chapmann garantiu ajudar os governadores a tornar a Amazônia uma grande potência mundial. “Não se pode manter a floresta em pé sem cuidar das pessoas e estamos comprometidos com isso”. Ele destacou ainda que o consórcio ajuda a manter o canal de comunicação aberto para que os países membros consigam conversar e encontrar maneiras de apoiar os governadores da Amazônia. “Nós precisamos aprender com vocês governadores que vivem a realidade local. Os países investidores estão atentos ao que vem sendo feito em cada estado. Queremos identificar aqueles que estão implementando medidas positivas e dobrar o investimento daqueles que estão tendo sucesso, analisar cada estado e encontrar soluções duradouras” destacou o embaixador americano.

O governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha foi o último entre os governadores a usar a palavra e disse que os estados da Amazônia Legal estão trabalhando para fazer com que as florestas continuem em pé. Acompanhando a fala do governador Mauro Mendes do vizinho Estado do Mato Grosso. “Nós produzimos alimentos que são exportados para outros países”, destacou o governador de Rondônia ao falar sobre a produção da carne bovina de Rondônia que é livre da febre aftosa. “Nós da Amazônia, gostaríamos de ser reconhecidos pelo público internacional como estados que produzem e tem uma grande população. Penso que é importante esse relacionamento estreito junto ao Ministério das Relações Exteriores e que os embaixadores tenham o interesse de ouvir os gestores da Amazônia”, finalizou.

Ainda de acordo com o governador de Rondônia, o objetivo principal é canalizar as parcerias internacionais para transformar a Amazônia Legal em uma região competitiva, integrada e sustentável, respondendo às prioridades imediatas e de médio prazo definidas pelo Consórcio da Amazônia Legal.

Fonte: Andréia Fortini/Secom