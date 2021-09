Governador Marcos Rocha pede ao Governo Federal para acelerar os mais de 16 mil processos de transposição General Mario Fernandes recebe pedido do governador Marcos Rocha para criar meta de transposição

O pedido para acelerar os trabalhos de transposição dos rondonienses para o quadro federal foi feito pelo governador Marcos Rocha ao secretário-executivo da Presidência, general Mario Fernandes, na última terça-feira (21) quando esteve em Brasília/DF.

O Governo Federal possui uma lista com mais de 16 mil servidores alcançados pela legislação que os transpõem aos quadros da União.

Porém, com os desafios de pessoal e financeiros, especialmente durante a pandemia da covid-19, o número de trabalhadores que tem sido enquadrados como federais não tem ampliado.

Durante a reunião, Marcos Rocha afirmou ao general que com o retorno do crescimento econômico aguardado nesta fase em que a pandemia está perto de ser controlada, é preciso traçar uma meta de enquadramento maior dos servidores que nos anos anteriores. “Eu mesmo estou apto a ser transposto, mas quero ver todos os que têm o direito usufruindo primeiro”, destacou.

Para o governador de Rondônia, além de uma meta arrojada para este primeiro mandato, o Governo Federal poderia propor um objetivo de concluir todos os processos em um novo mandato do presidente Jair Bolsonaro. “Ele se mostrou sensível a esta questão e informou que é injusto o tempo que está demorando”, relembrou Rocha.

Mario Fernandes disse que o secretário-geral da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos encontra-se acompanhando o presidente durante a 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). “Me disponho a encaminhar o assunto no primeiro momento em que o general Ramos chegar ao Palácio do Planalto e manterei o pedido do caso para buscar a resolução mais rápida”.

AGRONEGÓCIO

Na ocasião, o secretário-chefe da Casa Civil, José Gonçalves da Silva Junior, encaminhou pedido para a Presidência referente a melhorias na RO-370. Junior pontuou a importância da rodovia para o agronegócio de Rondônia. “Esta RO é também conhecida como Rodovia do Boi. É fundamental no escoamento da produção de Rondônia, pois o agronegócio no Estado é o que sustenta e impulsiona o desenvolvimento econômico rondoniense”, disse.

Fernandes afirmou que vai incluir o pleito ao general Ramos para que, conjuntamente com o Ministério da Infraestrutura, possa apoiar Rondônia na manutenção ou asfaltamento da RO-370, de acordo com o orçamento da pasta. O secretário disse ainda que vai encaminhar uma resposta ainda na próxima semana e esclareceu que, uma boa opção seria que a bancada federal destinasse emenda para facilitar o projeto.

A RO-370 possui um intenso tráfego de caminhões para o escoamento da produção de grãos, de gado de corte e leiteiro. Hoje, o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) é responsável por mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias (não pavimentadas) e mais de 1.500 quilômetros de rodovias pavimentadas em todo Estado de Rondônia.

Também participou da reunião, o superintendente de Integração do Estado de Rondônia em Brasília, Augusto Leonel.

Via Alex Nunes/Secom