Governador Marcos Rocha realiza entrega de veículos e notebooks à Emater para fortalecimento da agricultura familiar

Para implementar as atividades de assistência técnica e extensão rural, voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar nos 52 municípios, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri e a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater, promoveu a entrega de 92 veículos dos projetos “Consultec” e “Paisagens Sustentáveis da Amazônia-Brasil”, além de 180 notebooks para a Emater.

Durante a solenidade, foram entregues 76 veículos que serão utilizados no projeto Consultec, sendo 74 pick-ups utilitárias, duas caminhonetes, além dos 74 notebooks para serem utilizados também no projeto, adquiridos com recursos do Fundo Proleite. E uma pick-up utilitária adquirida com recursos próprios da Emater.

Também foram entregues 15 caminhonetes traçadas, adquiridas com recursos do “Projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia-Brasil”, do Ministério do Meio Ambiente e Banco Mundial, por meio de convênio com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam; 21 notebooks adquiridos com recursos financeiros da Lei Anticorrupção (Lava-Jato) e 85 notebooks adquiridos com recursos do Poder Executivo Estadual.

Notebooks foram adquiridos com recursos do Fundo Proleite, Lei Anticorrupção e Executivo Estadual

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reafirmou que o Estado de Rondônia está em pleno desenvolvimento. A agricultura e assistência técnica e extensão rural têm sido fortalecidas, chegando a todos os municípios para a melhor produção agrícola familiar.

“Temos investido em materiais e em veículos para alcançar os produtores rurais. Uma das preocupações do Governo do Estado era investir na Emater e hoje, são mais equipamentos e pick-ups sendo entregues para o desenvolvimento destes importantes projetos para o Estado e assim, fortalecendo nossa agricultura”, disse Marcos Rocha.

O diretor-presidente da Emater Rondônia, José de Arimatéia, relatou que a entrega vai fazer a diferença no trabalho dos servidores no desenvolvimento dos projetos que estão em andamento, para ajudar no fortalecimento da cadeia produtiva em todo o Estado.

“É uma transformação que tem acontecido na Emater, graças ao esforço de todos os servidores envolvidos e do Governo de Rondônia, que tem dado total apoio à pasta nesta atual gestão”, disse José de Arimatéia.

O titular da Seagri, Janderson Dalazen, agradeceu ao Governo de Rondônia por mais uma entrega de equipamentos, que “vão auxiliar na extensão rural e fortalecer a produtividade agrícola familiar do Estado, alcançando a todos nos municípios rondonienses”.

Após os discursos, foi oficiada a entrega das chaves dos 92 veículos aos gerentes regionais da Emater Rondônia e dos 180 notebooks aos técnicos de campo, presentes na solenidade.

CRÉDITO RURAL

Os produtores rurais do Setor Chacareiro de Porto Velho, José Raimundo Braga Castro e Luiz Dionisio de Souza, assinaram as células de liberação de crédito, resultado dos mutirões realizados pela Emater/RO, por intermédio da plataforma Basa Digital. Por meio do Banco da Amazônia, ao todo foram realizadas 863 propostas de crédito rural digital, totalizando o valor de R$ 37.005.874,94 (trinta e sete milhões cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

PROJETO CONSULTEC

O projeto Consultec tem como principal objetivo atender propriedades leiteiras, com ações de gerenciamento das propriedades voltadas à gestão administrativa e financeira, manejo nutricional, genético e sanitário do rebanho, visando o aumento da produtividade e renda dos produtores rurais envolvidos na cadeia produtiva do leite.

Com ação de aperfeiçoamento profissional de técnicos e produtores, estão previstas capacitações para 74 técnicos que atuarão no projeto, com realização de consultorias técnicas em gerenciamento em 2.220 propriedades leiteiras, distribuídas nos 52 municípios e distritos do estado de Rondônia, na metodologia do programa “Balde Cheio”, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa.

“PAISAGENS SUSTENTÁVEIS DA AMAZÔNIA-BRASIL”

Este projeto é parte do programa de sustentabilidade do Global Envirament Facility – GEF, que tem por objetivo expandir a área de proteção legal na Amazônia brasileira. As agências implementadoras do projeto são: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – Funbio e Conservação Internacional Brasil – Ci-Brasil.

O projeto está alinhado com os objetivos estratégicos do Global Envirament Facility – GEF, de melhorar a sustentabilidade dos sistemas de áreas protegidas, reduzir as ameaças a biodiversidade, recuperar áreas degradadas, aumentar o estoque de carbono, desenvolver boas práticas de manejo florestal e fortalecer políticas públicas e planos voltados a conservação.

