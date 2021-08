Governador Marcos Rocha se reúne com representantes de empresa que administrará o aeroporto de Porto Velho Nova administração do aeroporto proporcionará mais condições em infraestrutura e qualidade nos serviços aéreos da Capital

Em reunião realizada nesta terça-feira (10) no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho, o governador de Rondônia Marcos Rocha, recebeu os representantes da filial da empresa aeroportuária francesa Vinci Airports, de Salvador (BA). A concessionária vai assumir a administração do Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira da Capital.

Durante a visita, foram apresentadas ao chefe do Executivo Estadual as condições de infraestrutura, performances de adaptações sustentáveis e demais melhorias a serem implantadas no local, a exemplo da construção de um possível hangar (galpão de aeroporto) exclusivo para membros do Governo e militares.

No começo do encontro, o governador parabenizou e agradeceu a presença da nova empresa em Rondônia, destacando a importância do Governo do Estado investir em iniciativas privadas que ofereçam segurança e qualidade de serviço aos seus usuários.

Ele destacou ainda que é comum a região disponibilizar diversos atrativos turísticos, incluindo belezas naturais, que têm atraído cada vez mais visitantes. “A concessão de uma empresa para operar nosso Aeroporto proporciona mais acolhimento aos rondonienses e demais cidadãos que utilizam do serviço”, acrescenta.

O diretor-presidente da Vinci Airports, em Salvador, Julio Ribas, ressaltou o sucesso já consolidado desta concessionária nas dependências do Estado da Bahia, fator considerado reconhecido na região Nordeste do Brasil. “Para nós é muito importante fazer parte não apenas da operação deste Aeroporto de Porto Velho, mas poder contribuir no conforto a toda população. Consequentemente, o que vai gerar desenvolvimento ao Estado”, argumentou.

Marcos Rocha destacou também diversas frentes de serviço em outros aeroportos em municípios do Estado, que estão sendo realizadas pelo Governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER). “Num futuro próximo, possivelmente, estaremos estudando a inserção desta iniciativa privada também em outros aeroportos do interior”, concluiu.

CONCESSÃO

A concessão do Aeroporto Governador Jorge Teixeira pela empresa aeroportuária Vinci Airports ocorreu em abril deste ano, após leilão promovido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Governo Federal. Na ocasião, além de Porto Velho, foram conquistados na concessão mais seis municípios de estados da região Norte, integrando o denominado “Bloco Norte”, sendo eles: Manaus (AM), Tabatinga (AM), Tefé (AM), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC) e Boa Vista (RR).

Com a chegada desta nova administração ao aeroporto da Capital, além de assegurar o papel operacional, a empresa pretende oferecer aos seus usuários serviços unicamente atrelados à Política de Sustentabilidade. De acordo com o diretor-presidente da concessionária filial na Bahia, o contrato com o Estado de Rondônia será de 30 anos e a expectativa para reformar o Aeroporto Jorge Teixeira será de até três anos.

Atualmente, a Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária (Infraero) em Rondônia é quem administra o espaço.

Via Jackson Vicente/Secom