Governo abre quatro editais para contratação temporária em RO

A partir de hoje, segunda-feira, 20, o Governo de Rondônia abrirá quatro editais para Processo Seletivo Simplificado, oferecendo oportunidades de trabalho em diversas áreas, como: Saúde, Assistência Social, Psicologia, Regularização Fundiária e entre outras.

Para participar, os profissionais interessados devem se cadastrar de forma online e seguir as demais orientações estabelecidas em cada edital.

Entre as oportunidades, as vagas vão abranger do nível intermediário ao superior, com campo de atuação designado para Porto Velho e outros municípios do Estado. O processo ocorrerá no âmbito de avaliação de títulos, com o objetivo de recrutar e selecionar candidatos para contratação temporária.

As secretarias e órgãos que participam do processo são: Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (Fhemeron), Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) e Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat). As informações sobre como funcionará cada seleção estão listadas a seguir:

FHEMERON

Pela Fhemeron, será lançado o edital de contratação temporária de profissionais de diferentes áreas da Saúde, incluindo o setor administrativo. Confira as vagas e localidades:

– médico (clínico geral), com vagas para Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena;

– médico (hemopediatra), em Porto Velho;

– biomédico, para Porto Velho e Ariquemes;

– farmacêutico, em Porto Velho e Rolim de Moura;

– enfermeiro, vagas em Porto Velho, Ariquemes e Cacoal;

– assistente social, para Porto Velho, Ariquemes e Rolim de Moura;

– técnico em laboratório, com vagas em Porto Velho, Cacoal e Rolim de Moura;

– técnico em enfermagem, para Cacoal;

– agente em Atividades Administrativas, vagas em Ariquemes e Rolim de Moura.

A fundação prevê um total de 30 vagas, conforme as áreas de atuação já mencionadas.

SESAU

Cento e quarenta e nove vagas devem ser disponibilizadas para profissionais atuarem em Unidades de Saúde Pública coordenadas pela Sesau. Serão contemplados com a contratação quatro municípios e um distrito, sendo eles: Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Porto Velho e distrito de Extrema (Porto Velho).

Entre as vagas, serão ofertadas a médicos com diversas especialidades, com carga horária de 20h e 40h.

SEJUS

Com a publicação do edital da Sejus, vão ser disponibilizadas mais de 50 vagas para os municípios de Ariquemes, Alta Floresta d’Oeste, Cacoal, Guajará-Mirim, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Porto Velho, Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé.

De acordo com a Sejus, a seleção visa a contratação dos seguintes profissionais: médico (clínico geral), médico (psiquiatra), psicólogo, odontólogo, enfermeiro, assistente social, farmacêutico, biomédico, nutricionista e técnico de enfermagem.

SEPAT

Na Sepat, nove cargos serão ofertados para pessoas interessadas em atuar no âmbito público da Regularização Fundiária e outras áreas, como administrativa e para profissionais multifuncionais. As profissões solicitadas são: analista de desenvolvimento full-stack; agente administrativo; assessor especial; assistente técnico de regularização fundiária II; assistente técnico de regularização fundiária III; assessor de regularização fundiária I; assessor de regularização fundiária II; assessor de regularização fundiária III e assessor de regularização fundiária IV.

As informações do quantitativo de vagas e demais critérios do Processo Seletivo serão divulgadas nesta segunda-feira.

Secom