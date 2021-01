Governo anuncia que Estado terá 68 mil doses de vacina contra Coronavírus ainda este mês

Rondônia vai receber 68 mil doses de vacina contra o Coronavírus, que serão enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) ainda este mês, segundo anunciou o secretário de saúde Fernando Máximo, durante coletiva realizada na tarde desta sexta-feira (8).

Assim que as doses chegarem ao Estado e houver a autorização da Anvisa, a secretaria começará a distribuir para todos os municípios para que as vacinações iniciem o mais rápido possível. “Daremos prioridade para os grupos prioritários que são os profissionais de saúde, pessoas com idade acima de 73 anos e aqueles acima de 60 anos que estão em clinicas psiquiátricas ou asilos. Então, inicialmente aproximadamente 98 mil pessoas seriam as primeiras a serem vacinadas”, esclareceu.

De acordo com o secretário, serão 17 mil doses da AstraZeneca/Oxford e 51 mil da Sinovac, adquiridas pelo Ministério da Saúde. Ele disse ainda, que há possibilidade ainda de uma compra de mais 2,7 milhões de doses para o começo de fevereiro deste ano, das quais Rondônia receberá 23 mil doses.

O secretário explicou que tanto a AstraZeneca/Oxford quanto a Sinovac, deram entrada no registro emergencial para a liberação da vacina nesta sexta-feira (8) na Anvisa. “Esse processo demora dez dias para que seja liberado.

No dia 18 de janeiro já estará liberado pela Anvisa. Nós pedimos para o MS começar a disponibilizar o quanto antes para os estados assim que estiver com as doses das vacinas e nós nos comprometemos a manter essas doses armazenadas até que seja autorizada. A resposta deve sair amanhã”, disse Fernando Máximo.

No total, o Ministério da Saúde vai comprar 340 milhões de doses em 2021, sendo 100 milhões de doses da AstraZeneca/Oxford até junho, mais 110 de agosto a dezembro e 100 milhões da Sinovac durante o ano todo, que será produzida no Instituto Butantan em São Paulo.

Fernando Máximo afirmou que ninguém será obrigado a tomar a vacina contra a Covid-19. “Nós não vamos obrigar as pessoas a tomarem a vacina contra a doença. Muitas pessoas se posicionaram contra a vacina e isso nós vamos respeitar”, disse.

Durante a coletiva, o secretário garantiu que o Estado conta com 1,2 milhão de seringas para vacinar a população. Serão duas para cada paciente, para que seja aplicada a primeira e segunda dose. “As seringas foram compradas antecipadas prevendo a dificuldade que seria para comprar quando tivesse a vacina. Tem um processo licitatório em andamento para a compra de mais 1 milhão de seringas”, destacou.

Questionado sobre a quantidade de vacina que será distribuído para cada município, o secretário informou que será feito a distribuição de acordo com o número de habitantes.

Segundo o secretário, as vacinas que serão enviadas para Rondônia terão a autorização da Anvisa. “O governo federal irá liberar somente as vacinas que tiverem qualidade, eficácia e segurança para o nosso povo”, diz.

rondoniagora