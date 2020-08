Governo apresenta dados sobre operações e destaca combate a corrupção

Em coletiva realizada na tarde desta terça-feira (11), o governador Marcos Rocha, juntamente com o secretário-adjunto da Sesdec, Hélio Gomes e o delegado geral da Polícia Civil, Samir Fouad Abboud, apresentou um balanço das operações deflagradas recentemente em Rondônia.

Marcos Rocha falou sobre as ações realizadas pelos organismos de controle interno, os atos de combate à corrupção e a eficácia da transparência na administração pública.

De acordo com o secretário-adjunto Hélio Gomes, 87% dos crimes que ocorreram em Porto Velho em 2020 foram elucidados pela Polícia Civil. Ele informou ainda que foram realizadas 82 operações policiais este ano, no combate aos crimes provenientes de investigações, todas elas fundamentadas.

Foram realizadas ainda 1.430 denúncias através do 197, mais de R$ 2,5 milhões apreendidos, 846 armas apreendidas, 2.774 kg de drogas apreendidas, 972 veículos apreendidos, 7.561 inquéritos instaurados, 1.548 termos circunstanciados instaurados, 571 mandados de busca e apreensão cumpridos e 1.403 mandados de prisão cumpridos.

Durante a coletiva, o governador destacou a luta contra o crime e a corrupção. “Eu sempre frisei em mudanças de verdade. Toda regra de transparência a gente sabe que necessita de operações policiais e isso é necessário para poder manter essa transparência. Nós não temos condições de saber o que se passa nos corações das pessoas. Mas a verdade, é que as equipes de gestão entraram no governo porque são habilitados e tem uma boa conduta”, disse.

Marcos Rocha aproveitou e disse que Rondônia foi o Estado que mais realizou teste para a Covid-19 na população. “Graças às testagens, nós conseguimos planejar as ações e qual seria adotada em cada questão. Eu não poderia deixar de falar sobre o aumento do número de leitos de UTI que passou de 200”, diz.

Segundo o governador, o Estado procurou preparar suas equipes para o aperfeiçoamento de transparência. “As equipes fizeram treinamentos fora do país para se aperfeiçoar. No início do ano passado criamos a primeira delegacia de combate à corrupção do Brasil. Além disso, criamos leis e decretos que fortaleciam tanto as ações policiais quanto da Controladoria Geral do Estado. Então, se houver algum tipo de ilícito eu quero que apareça porque assim que a gente vai conseguir fazer a mudança na nossa sociedade”, ressaltou Marcos Rocha.

A atuação da Polícia Civil no combate ao crime organizado também foi destacada pelo governador. “Parabenizo a Polícia pelas ações através das operações contra o crime. Isso precisa ser combatido e a Polícia tem liberdade de atuação para impedir que no futuro tenhamos aumento no número de presos”, disse.

O delegado geral da Polícia Civil, Samir Fouad Abboud disse que as ações da Polícia só foram possíveis graças à liberdade que o órgão tem para trabalhar. “Nunca houve ingerência do poder executivo em nada. Isso nos da uma liberdade muito grande para trabalhar e motiva cada servidor”, finalizou.

rondoniagora