Governo atende indicação do deputado Anderson e firma compromisso para contemplar bairros de Porto Velho com o programa “Tchau Poeira”

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), encaminhou ao Poder Executivo, com cópia ao Departamento de Estradas e Rodagens – DER, pedido indicando a necessidade de o Governo do Estado realizar junto à prefeitura de Porto Velho, termo de cooperação, a fim de contemplar o bairro Três Marias, extenso aos demais bairros da capital, com o programa “Tchau Poeira”.

A finalidade é reforçar a parceria entre o Governo de Rondônia e Prefeitura, visando oferecer aos cidadãos da Capital uma cidade com maior desenvolvimento econômico, infraestrutura, com geração de emprego e renda, além da urbanização da cidade por meio da implementação do projeto “Tchau Poeira” do Governo do Estado no município.

Atendendo o pedido, o secretário chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, entendendo que a Capital precisa urgente de melhorias, se reuniu com o prefeito, Hildon Chaves e anunciou a parceria, incluindo o município de Porto Velho, no programa. “É uma iniciativa importante de ambos os governos, estadual e municipal, firmando um compromisso de caminhar juntos, buscando resolver de forma mais célere os problemas, quem ganha com isso é a população”, destacou Anderson.

A prefeitura de Porto Velho, na pessoa do prefeito Hildon Chaves, aderiu a implementação do Projeto “Tchau Poeira” do Governo de Rondônia. Os trabalhos asfálticos e de recapeamento serão estabelecidos com recursos próprios do Estado, executados pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) em contrapartida, o município é responsável pelo projeto asfáltico e a preparação do recebimento do asfalto com a drenagem do local. Estão sendo iniciadas as conversações para determinar quais bairros, ruas e avenidas serão abrangidas pelo “Tchau Poeira”.

“Parabenizo os dois gestores por entenderem que nesse meio político, de mandatos passageiros, não existe queda de braço para ver quem sai mais forte, mais forte seremos se todos andarmos juntos com ideais voltados em atender as demandas que a população necessita. Essa parceria entre o estado de Rondônia e a prefeitura de Porto Velho, nos faz ver a política com outros olhos, além de nos encher de esperança em resolver os problemas, as carências e as dificuldades que nosso povo enfrenta. Todos sairemos fortalecidos com a esperança de uma cidade melhor para todos”, finalizou o deputado estadual Anderson Pereira.

Via ALE-RO