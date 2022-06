Governo cita hipótese de crime e busca “com zelo” desaparecidos no AM

Em sinalização internacional, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota (leia a íntegra abaixo), nesta terça-feira (7/6), sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, na Amazônia.

No texto, o Itamaraty diz que o governo brasileiro tomou conhecimento, “com grande preocupação”, da notícia, e afirma que a Polícia Federal (PF) foi rapidamente mobilizada para atuar na região e tentar localizar os dois, que estão desaparecidos há mais de 24 horas no Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas.

O comunicado cita a possibilidade de crime: “Na hipótese de o desaparecimento ter sido causado por atividade criminosa, todas as providências serão tomadas para levar os perpetradores à Justiça”.

