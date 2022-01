Governo de desmente boato sobre decreto de emergência que fecharia aulas e comércio no estado de Rondônia A notícia que circula utiliza um decreto de 2020, impondo restrições a aglomerações e suspenção das aulas. No entanto, o decreto já revogado após a diminuição de casos e controle do sistema, resultante do avanço da vacinação, iniciada em 2021.

O governador Marcos Rocha não decretou situação de emergência devido à pandemia de covid-19 no estado. A notícia que circula utiliza um decreto de 2020, impondo restrições a aglomerações e suspenção das aulas. No entanto, o decreto já revogado após a diminuição de casos e controle do sistema, resultante do avanço da vacinação, iniciada em 2021.

“A falsa informação publicada afirma a suspensão das aulas. Na verdade, o Decreto em vigor, em seu artigo 12 deixa claro que a retomada das aulas nas escolas municipais e nas instituições privadas ficará a critério de cada Gestor Municipal” diz a nota. Em alguns municípios de Rondônia as aulas presenciais foram suspensas devido à alta de casos.

Ômicron

Desde o início do ano, após as comemorações de fim de ano e o avanço da variante ômicron, Rondônia vê uma escalada de casos de covid-19. No último domingo, foram registrados 1.586 novos casos. O aumento de casos não acarreta a mesma proporção de óbitos como em outras ondas da doença, graças à vacinação. Mas a sitaução preocupa. Em Vilhena, profissionais do Hospital Regional gravaram um vídeo relatando o desgaste do pessoal e saturação de leitos com o número grande de pacientes dando entrada.

Confira a íntegra: