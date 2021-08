Governo de Rondônia conclui entrega de calcário para distritos de Nazaré e Calama; ação visa fomentar agricultura familiar

“O insumo é de grande importância e vai trazer maior produção agrícola”. A citação deixada pelo casal Antônio Pantoja e Valda Pantoja, agricultores do distrito de Calama, retrata a satisfação dos demais pequenos agricultores da região do baixo Madeira que, durante o último final de semana, foram beneficiados pelo Governo de Rondônia, com a entrega de calcário que visa garantir a correção do solo e, consequentemente, o aumento da produção. A entrega do insumo ensacado foi iniciada na sexta-feira (30), começando por São Carlos e, em seguida para os distritos de Nazaré e Calama, no sábado (31).

Durante todo o sábado, o próprio governador do Estado, coronel Marcos Rocha, percorreu os distritos de Nazaré e Calama com intuito de levar o insumo para os pequenos agricultores, acompanhado do diretor presidente da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extinção Rural do Estado de Rondônia (Emater), Luciano Brandão; bem como pelo gestor da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Evandro Padovani.

Ao todo, foram cerca de 3 mil sacos de calcário entregues, com cada um pesando 40 quilos. O insumo de forma ensacada, facilita a logística devido à dificuldade de acesso. O calcário ensacado foi adquirido pelo Governo de Rondônia por meio de emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil, do deputado estadual Marcelo Cruz que também esteve acompanhando o governador no distrito de Calama.

NAZARÉ

No distrito de Nazaré, o Governo do Estado entregou quatro mil quilos de calcário, atendendo diretamente 20 famílias que vivem da agricultura. Como é o caso do agricultor Raimundo Alves, que mora na região há 44 anos e cultiva o plantio de melancia. “É uma força que o Governo está dando para fomentar a agricultura. Esse calcário irá corrigir a acidez do solo e isso reflete no crescimento da nossa produção”, disse Raimundo.

O otimismo do agricultor de Nazaré foi destacado pelo governador Marcos Rocha que esteve reunido com as famílias de agricultores no barracão da igreja da comunidade de Boa Vitória. “O Governo de Rondônia está desenvolvendo ações para que os agricultores possam crescer com maior produção agrícola. A correção do solo vai garantir maior produção agrícola”, disse o governador, durante uma rápida explanação quanto às medidas do Poder Executivo, deixando claro que todas as ações são implementadas para servir a sociedade.

Na ocasião, o governador Marcos Rocha conheceu a Agroindústria de processamento de polpa de frutas, instalada na própria Associação de Boa Vitória e ouviu dos agricultores demandas que vão ao encontro do crescimento da agricultura na comunidade.

O presidente da Associação dos Agricultores da Boa Vitória (em Nazaré), Francisco Pereira, reforçou a importância do apoio do Governo. “Como anfitrião não poderia deixar de expressar meu agradecimento ao governador Marcos Rocha. Todos nós sabemos das necessidades quanto à correção do solo e também mostramos nossa Agroindústria que precisa produzir e alavancar a produção”, destacou Francisco otimista com a produção.

CALAMA

Ainda no sábado, o governador percorreu o distrito de Calama e também se reuniu com pequenos agricultores na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio General Osório. No local, o chefe do Executivo Estadual entregou 40 mil quilos de insumo, atendendo diretamente 40 famílias de agricultores.

Dentre os beneficiados, o agricultor Luiz Fernandes que mora na região há mais de 27 anos, atuando no plantio de mandioca, para a produção de farinha, mas que já traçou como meta cultivar café. “Estamos recebendo uma melhoria que está chegando com esse calcário que é diferenciado. É preciso que esse tipo de ação tenha continuidade para o crescimento da nossa produção”, argumentou.

Antônio Pantoja e Valda Pantoja vivem do plantio de mandioca, arroz, feijão e acreditam que o calcário será de grande serventia para tratar o solo. “Estaremos recebendo o calcário e isso vai fazer crescer nossa produção que já é levada para a capital, Porto Velho”, salientou Antônio.

Ao entregar o insumo, o governador Marcos Rocha deixou claro que garantir o insumo para beneficiar os produtores da região é por conta do difícil acesso. Por esse motivo, o calcário foi transportado para aquelas regiões ensacado, uma vez que de forma a granel, dificultaria a entrega no baixo Madeira.

O deputado estadual Marcelo Cruz ressaltou a importância de levar condições para o pequeno e médio agricultor rural. O parlamentar destinou a emenda para que o Governo do Estado garantisse o calcário ensacado para os distritos do baixo Madeira e atendendo várias famílias que vivem da agricultura.

A diretora da Escola General Osório, Jana Gusmão, destacou a importância do governador Marcos Rocha ter se deslocado até ao distrito para conhecer de perto a realidade dos agricultores de Calama. “Foi bom, pois a comunidade se sente homenageada, vendo que está sendo vista pelo Governo mesmo num lugar muito distante. Muitas vezes esse distrito somente recebe alguém em período de campanha. Mas, hoje Calama ganhou um presente com a presença do governador”.

Em Calama, participaram também da entrega do insumo, os deputados estaduais Marcelo Cruz e José Eurípedes Clemente, o Lebrão; o presidente da Associação dos Agroextrativistas do Baixo Madeira (Agroxbama), Simião Regis. Além do secretário da Seagri, Evandro Padovani; do presidente da Emater, Luciano Brandão; do presidente da Cooperativa de Agroextrativismo do Meio e Baixo Madeira (Coomade), João Batista.

Via Paulo Ricardo Leal/Secom | Fotos: Paulo Ricardo Leal, Frank Néry e Nilson Santos