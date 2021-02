Governo de Rondônia divulga calendário de imunização contra a Covid-19

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), divulgou esta semana o calendário que propõe as datas para a campanha de vacinação contra a Covid-19, em Rondônia. O cronograma de vacinação, elaborado pela Agevisa, prevê a data inicial para a vacinação das pessoas que fazem parte do grupo prioritário da primeira fase da campanha e serve de base para os calendários elaborados pelos municípios rondonienses, de maneira independente.

Ana Flora Gerhardt, diretora-geral da Agevisa, explica que o Estado não tem como definir a data final de vacinação das pessoas que estão sendo imunizadas, pois depende da data que os municípios iniciaram a vacinação. “Temos um marco inicial, que foi a entrega das vacinas, mas a data final dependerá de quando o município iniciou a imunização, o dia de aplicação da primeira dose e qual o imunizante administrado”, detalha.

Como exemplo, Ana Flora, cita a situação em que a pessoa recebeu a vacina CoronaVac, que neste caso a segunda dose deve ser aplicada 28 dias após a primeira dose. Já no caso do imunizante AstraZeneca, a segunda dose deve ser administrada no período de três meses após a aplicação da primeira dose. O detalhamento sobre o público previsto na primeira fase da campanha de imunização contra a Covid-19 que está em vigor, é baseado no Plano Nacional de Imunização (PNI), do Governo Federal e no Plano Estadual de Imunização, elaborado pelo Governo de Rondônia.

IMUNIZAÇÃO

Em Rondônia foram distribuídas para os municípios rondonienses, 67.970 doses da vacina contra a Covid-19. Até o momento foram aplicadas 31.193 doses: 21.325 em profissionais de saúde, 6.456 em idosos e 3.412 em indígenas.

Confira as datas previstas para vacinação do público prioritário na primeira fase na campanha de imunização:

* Idosos a partir de 90 anos ou mais: a partir de 8 de fevereiro. Imunizante: CoronaVac – a segunda dose precisa ser aplicada em 28 dias após a primeira.

* Idosos de 80 a 89 anos de idade: a partir de 26 de janeiro – Imunizantes: Se CoronaVac, a segunda dose deve ser aplicada em 28 dias; Se Astrazeneca – 90 dias.

* Profissionais de saúde que atuam na linha de frente, na assistência a pacientes com Covid-19: a partir de 19 de janeiro. Imunizantes: Se CoronaVac, a segunda dose precisa ser administrada em 28 dias; Se Astrazeneca – 90 dias.

* Pessoas idosas residentes em instituições de longa permanência – a partir de 19 de janeiro. Imunizantes: Se CoronaVac, a segunda dose deve ser aplicada em 28 dias; Se Astrazeneca – 90 dias.

* Pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, em residências inclusivas. A partir de 19 de janeiro. Imunizantes: Se CoronaVac, a segunda dose precisa ser administrada em 28 dias; Se Astrazeneca – 90 dias.

* População indígena vivendo em Terras Indígenas – a partir de 19 de janeiro. Imunizante: CoronaVac, a segunda dose deve ser aplicada em 28 dias após a primeira.

