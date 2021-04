Governo de Rondônia entrega centrais de ar condicionado para escolas estaduais de Cacoal

Na manhã desta terça-feira (27), o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) fez a entrega de 43 centrais de ar condicionado em quatro escolas estaduais de Cacoal. Foram entregues aparelhos de 24 e de 36 BTUs.

“Frequentemente o Poder Executivo tem enviado às escolas, diversos equipamentos e insumos para atender as necessidades de cada instituição. Por aqui, inclusive, já apelidamos de Caminhão da Felicidade. Sempre chega cheio de itens para serem distribuídos”, destaca o coordenador regional de Educação, Severino Bertino Neto.

Entre as instituições de ensino contempladas está a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina. Ao todo, 24 centrais de ar foram entregues para atender, primeiramente, as salas de aula da instituição. “Agradecemos ao Governo de Rondônia por essa atenção à Educação. Mesmo sem aulas presenciais, o Estado não deixou de investir na melhoria das escolas. Hoje, temos uma instituição totalmente renovada e preparada para o retorno dos nossos alunos, quando for possível. Temos certeza que toda a comunidade vai se beneficiar”, ressalta a diretora, Fabrícia Miler de Paula Cintra.

A Escola Cora Coralina, que hoje atende 909 alunos, também recebeu investimentos em infraestrutura recentemente, com a construção de uma sala para educação física, reforma do refeitório, com adequação da instalação elétrica, substituição de portas e janelas, pintura, elevação do muro, instalação de pias, entre outros investimentos.

Foram contempladas ainda, as escolas Carlos Gomes, Bernardo Guimarães, Antônio Gonçalves Dias e também a Coordenadoria Regional de Educação (CRE). “No início do mês, outro caminhão chegou à Cacoal com 49 centrais de ar condicionado, 80 ventiladores de teto, 19 computadores e nove notebooks. O município conta com 16 escolas estaduais e todas estão sendo atendidas”, destacou o secretário regional do Governo, José Moura.

Via Secom/Fotos: Giliane Perin