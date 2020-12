Governo de Rondônia inicia obras no aeroporto de Cacoal

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) iniciou as obras na pista do Aeroporto Capital do Café, em Cacoal, considerando a necessidade de ajustes na faixa de pista para mudança de categoria operacional por instrumentos, Certificação e Homologação junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Departamento de Controle de Espaço Aéreo (Decea).

O aeroporto de Cacoal é o segundo mais importante do Estado por atender diversos municípios, como Pimenta Bueno, Espigão d’Oeste, Ministro Andreazza, Rolim de Moura e São Miguel do Guaporé. Com isso, as obras são necessárias para adequar o espaço aos padrões exigidos pela Anac, como a faixa de pista de pouso e decolagem, que significa a área definida, incluindo a pista de pouso e decolagem e as zonas de parada.

“Iremos deixar a faixa de pista preparada, nivelada e construída com capacidade de suporte adequado que minimiza os riscos de uma aeronave sair acidentalmente da pista. A área de segurança do final da pista (Resa) também vai passar por mudanças, temos uma equipe capacitada realizando os trabalhos. Mesmo com as chuvas, as obras não vão parar, pois estamos avançando para em breve entregar à população o aeroporto pronto e seguro”, afirmou Elias Rezende, diretor-geral do DER.

Início das Obras

As obras estão sob a responsabilidade do residente Emiliano Mancuso de Almeida, da 4° Residência Regional de Cacoal, e o engenheiro Agrimensor Emerson Moreno Machado.

“Todos os entulhos foram recolhidos da faixa de pista, onde serão removidos, e em seguida começam a ser executados os serviços para deixarmos a pista concluída. O aeroporto foi inaugurado em 2010 e precisa desses cuidados, iniciamos as obras esta semana com máquinas e homens que trabalham na adequação da faixa. Essa é uma determinação para que as obras sejam aceleradas e concluídas com rapidez e qualidade”. destacou o residente Emiliano Mancuso.

Fonte: Antonia Lima/Secom | Fotos: Emiliano Mancuso de Almeida