Governo de Rondônia lança edital de concorrência pública para venda de imóveis do Fundo Previdenciário do Estado

Os imóveis estão localizados nas seguintes cidades: Colorado do Oeste, Costa Marques, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Nova Brasilândia, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médice, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Licitação (Supel) lança edital de concorrência pública de alienação de imóveis pertencentes ao Fundo Previdenciário Financeiro do Estado de Rondônia. Para os interessados em participar do chamamento, o edital já está disponível e pode ser acesso no Portal do Governo. O chamamento presencial vai acontecer no dia 30 de julho às 10 horas (horário de Brasília), nas instalações da Supel, na avenida Farquar, bairro Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Edifício Pacaás Novos, 2º Andar, em Porto Velho.

O edital da Concorrência n° 003/2021, foi autorizado pela Lei n.3.899, de 29 de agosto de 2016, conforme descrito no edital e seus anexos. Os imóveis estão localizados nas seguintes cidades: Colorado do Oeste, Costa Marques, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Ji-Paraná, Nova Brasilândia, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médice, Rolim de Moura, Santa Luzia d’Oeste. Informações como: descrições e valores sobre os imóveis estão disponíveis no site da Supel.

Para esclarecimentos sobre o certame, o atendimento é realizado pela equipe de pregoeiros da Supel, por meio do telefone (69) 3212-9269.

