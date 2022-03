Governo de Rondônia: Léo Moraes anuncia pré-candidatura com apoio da família Cassol

Porto Velho, RO – Marcando Rolim de Moura como localização, seio do poder político da família Cassol em Rondônia, o deputado federal Léo Moraes, do Podemos, anunciou a pré-candidatura à sucessão de Marcos Rocha, do União Brasil.

No registro fotográfico, surgiu de mãos dadas com a colega da Câmara Federal Jaqueline Cassol, do Progressistas, que deve concorrer ao Senado em 2022.

Moraes destacou a reunião com lideranças tanto de sua legenda quanto do partido da nova aliada e declarou:

“Foi uma reunião muito importante, onde pudemos firmar uma aliança de trabalho mútuo para as Eleições 2022. Reafirmei minha pré-candidatura ao Governo e uma aliança com a amiga e pré-candidata ao Senado Jaqueline Cassol. O desafio será grande, mas não fugiremos das nossas responsabilidades. Caminharemos juntos em prol de Rondônia”, anotou.

No último sábado (19), visitamos vários municípios do nosso estado. Entre eles Rolim de Moura, onde tivemos uma agenda partidária para tratarmos de diversos assuntos voltados para o futuro do nosso estado.

Na oportunidade, nos reunimos com a deputada federal e pré-candidata ao Senado, Jaqueline Cassol , correligionários dos partidos Podemos e Progressistas, além de autoridades municipais, amigos e familiares.

Por fim, gostaria de deixar registrado o meu agradecimento pelo apoio recebido por todos amigos e familiares da Jaqueline Cassol. Agradeço em nome da sua mãe, dona Elga Cassol, que me recebeu tão bem, com direito a um abraço caloroso e fraternal. Em breve estaremos juntos novamente.

Grande abraço a todos!”.