Governo de Rondônia nomeia novo diretor da Agência Estadual de Vigilância em Saúde

Novo diretor-geral da Agencia Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) de Rondônia, Cel. BM Gilvander Gregório de Lima, assume oficialmente o cargo, após publicação da portaria de nomeação no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (9). Entre as metas principais definidas pelo novo diretor, que é ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO) e atuou diretamente nas operações de combate à pandemia, é reforçar a vacinação de todos os rondonienses, fazendo cumprir as planejamento do Governo de Rondônia.

Gregório agradeceu a escolha do governador Marcos Rocha, que foi autorizada por unanimidade pelos deputados estaduais em sabatina realizada em sessão extraordinária no último dia 7 de julho, no plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE). A indicação foi elogiada pelos parlamentares, o que segundo o novo diretor “aumenta a responsabilidade, porque a Agevisa é uma agência de suma importância, com seis gerências, para a definição de políticas públicas em várias áreas da Saúde, com programas de controle de diversas doenças como hanseníase, tuberculose, câncer entre outras”, ressaltou o diretor que agradeceu também o apoio da família que será fundamental para total dedicação ao novo desafio.

AGEVISA

“A Agevisa possui excelentes profissionais que até bem pouco tempo, antes da pandemia, não vinham recebendo a devida valorização. Temos dados importantes que norteiam a saúde pública, nos segmentos da vigilância ambiental, saúde do trabalhador, epidemiológica, sanitária e não somente a coordenação na distribuição de vacinas. Agora seremos todos o Team (time) Agevisa, que vamos trabalhar muito em prol da nossa população”, garantiu o novo diretor destacando também as Regionais da Rede de Frios espalhadas por todo o Estado.

REDE DE FRIOS

A Rede Estadual de Frio é composta por Porto Velho, além de outras cinco regionais. As vacinas contra a covid-19 são entregues em Porto Velho que coordena o recebimento, conferência, controle e a distribuição de vacinas acompanhando o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde (MS). A Rede Estadual de Frio também inclui todos os tipos de vacinas.

METAS

Gregório, como ex-comandante do Corpo de Bombeiros, tem experiência em gestão de crises, o que segundo ele, contribuiu para a sua indicação ao cargo de diretor da Agevisa. “Mas para que a meta do Governo de Rondônia de vacinar toda a população contra a covid-19 seja alcançada, até 31 de dezembro será reforçado o Plano Estadual de Vacinação, dando apoio aos municípios e cobrando para que vacinem e façam o devido registro no sistema do Ministério da Saúde. Não basta vacinar, tem que registrar”, ponderou.

Hoje, toda as ações de monitoramento da vacinação que está sendo realizada nos municípios são acompanhadas pela Agevisa com apoio do Ministério Público Estadual (MPE) e Tribunal de Contas do Estado (TCE), para ofereceram parceria no monitoramento em municípios de Rondônia. Os dados são publicados diariamente pelo Boletim Covid-19, que reúne informações sobre casos e vacinação em todo o Estado.

Via Secom