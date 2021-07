Governo de Rondônia: Nota de esclarecimento

O Governo do Estado de Rondônia, em virtude das matérias jornalísticas sobre a suspensão da licitação que visa a construção do Hospital de Urgências e Emergências de Porto Velho, informa ao público que cumprirá as determinações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE/RO e apresentará todos os esclarecimentos necessários, a fim de que o processo licitatório seja concluído.

Os pontos abordados pelo TCE/RO foram objeto de amplo estudo técnico preliminar, consultas públicas e realizados na diretriz de melhor atender o interesse da população rondoniense, atendendo sempre aos critérios de transparência, publicidade e legalidade.

A suspensão diz respeito apenas à adjudicação, homologação e contratação, de modo que os procedimentos antecedentes da licitação continuarão sua tramitação de forma técnica e célere.

