Governo de Rondônia prioriza limpeza e desinfecção do Palácio Rio Madeira

Com a permanente conscientização de servidores estaduais, a Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp) volta a executar medidas de prevenção e controle à disseminação do novo coronavírus, no âmbito do Palácio Rio Madeira, no bairro Pedrinhas, em Porto Velho.

O conjunto palaciano é formado pelos prédios Pacaás Novos, Rio Cautário, Rio Machado, Rio Guaporé e Rio Jamari.

A campanha da Sugesp, agora bem frequente, mobiliza servidores para a intensificação na limpeza; desinfecção química semanal e barreira sanitária.

O enfrentamento da emergência em saúde pública consta na Portaria nº 162, publicada no dia 13 de maio na edição 90 do Diário Oficial de Rondônia, página 2.

“Ações preventivas são importantes e eficazes; estamos lidando com o invisível”, disse na quinta-feira (23) o superintendente, coronel Carlos Lopes.

Conforme explicou, as medidas coordenadas pela Sugesp permitem maior controle sobre o contágio da doença, que continua mundialmente estudado por instituições de saúde e governos.

Ao entrar nos prédios do Palácio Rio Madeira, servidor ou visitante são obrigados a passar pela triagem. Um tapete higienizador desinfetante encontra-se à sua frente, juntamente com álcool em gel. Funcionários verificam a temperatura da pessoa.

Lopes alerta as pessoas a respeito da “livre circulação do vírus” e apela para que cada uma faça a sua parte.

