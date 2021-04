Governo de Rondônia realiza o 5º drive-thru em Porto Velho, nesta sexta-feira, 30

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), realizará nesta sexta-feira (30) o 16º drive-thru, sendo a 5ª edição de testagem rápida para a covid-19 em Porto velho. A ação vai acontecer na avenida Jatuarana com rua Nova Esperança, bairro Nova Floresta, no estacionamento de um antigo supermercado, na zona Sul da cidade, no sistema de drive-thru das 9h às 13h.

Para atender as pessoas que não possuem veículos, a testagem acontece também na Unidade Básica de Saúde Manoel Amorim de Matos, que fica na rua Pau Ferro, 891, bairro Cohab, no mesmo horário.

A testagem rápida é exclusiva para pessoas que estejam apresentando qualquer sintoma gripal. Caso o paciente teste positivo, o mesmo será atendido pela equipe médica, realizará exame de eletrocardiograma e receberá o kit de tratamento para a covid-19, caso aceite. A testagem será dividida em três etapas: realização do teste rápido, procedimento de notificação do caso e entrega do resultado do exame.

O método utilizado será o antígeno, que consiste em um exame mais preciso com a identificação do coronavírus desde os primeiros dias de infecção, com 93,3% de sensibilidade e 99,4% de especificidade. O processo é baseado na coleta de secreções nasais, por meio da coleta com swab (haste flexível com ponta de algodão).

O drive-thru faz parte da ação “Mapeia Rondônia”, do Governo do Estado, com o objetivo de testar em massa a população. A testagem rápida é coordenada pela Sesau em parceria com a Prefeitura de Porto Velho, 17ª Brigada de Infantaria de Selva, Defesa Civil, Policia Militar, Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e empresas do ramo alimentício, fornecimento de águas engarrafadas e fabricante de gelo.

Via Secom