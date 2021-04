Governo de Rondônia recebe o apoio do Ministério da Justiça no combate a crimes de invasão de terras

O Governo de Rondônia manteve reunião com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, nesta quarta-feira (28), em Brasília para discutir a redução de crimes de invasão de terras nas áreas rurais do Estado. Na ocasião, o governador, coronel Marcos Rocha detalhou ao ministro Anderson Torres as ações de grupos invasores no Estado.

Dentre as tratativas junto à pasta da Justiça, Marcos Rocha explicou que os criminosos têm utilizado táticas de terrorismo para intimidar a população. “Queremos desmistificar o crime organizado que tem se apoiado em movimentos sociais em busca de terras. Temos assentamentos para cidadãos de bem, que querem trabalhar e prover sustento”, disse.

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel Hélio Pachá, discorreu sobre o modo com que o crime organizado atua nas principais áreas de conflito. “Estes grupos se acobertam pelo manto do movimento social, porém cometem crimes de narcotráfico, desmatamento, roubo e destruição de propriedades”, expôs.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexandre Luís de Freitas Almeida, fez uma apresentação com fotografias e vídeos da destruição proporcionada no Estado. “Aqui pode-se ter a dimensão do treinamento e conhecimento tático destes grupos”, pontuou.

Durante o encontro, o secretário especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio Nabhan Garcia, afirmou que a situação é preocupante. “Ao nosso ver é uma organização que desrespeita totalmente a lei, e vai além, pois há modus operandi de guerrilheiro”, definiu.

Nabhan relatou que é importante que o cidadão rondoniense saiba que o Governo Federal está atento ao que está ocorrendo e sua pasta vai apoiar as ações em Rondônia.

O ministro Anderson, se colocou à disposição para que haja uma interlocução entre os órgãos que possam apoiar no combate a estes fatos que foram apresentados. Segundo ele, a população poderá esperar do Governo Federal dias melhores para o Estado.

Também participaram da reunião, o secretário-chefe da Casa Militar, coronel PM Valdemir Carlos de Góes, o superintendente de Integração do Estado de Rondônia em Brasília (Sibra), Augusto Leonel, o assessor parlamentar Lucas Góes, o chefe de gabinete do ministro Antonio Ramirez de Lorenzo, e o delegado da Polícia Federal, Alfredo Carrijo.

Via Secom