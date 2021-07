Governo de Rondônia reforça importância da imunização completa contra covid-19 para a população

Com a melhora da logística de distribuição no País, todas as faixas etárias deverão ser contempladas no Estado de Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), orienta a população sobre a necessidade de completar o esquema vacinal contra covid-19 para redução e controle dos casos ativos da doença. Em todo o Estado, até a noite de quarta-feira (28), foram aplicadas 940.601 doses de vacinas gerais, sendo 698.634 referente a primeira e apenas 241.967 da segunda dose. Para elevar esse índice, está sendo elaborado o Plano de Aceleração da Vacinação.

“A aplicação da 1ª dose está ótima e estamos de fato vacinando nossa população jovem e economicamente ativa”, destaca a coordenadora estadual da Influenza e Covid-19 da Agevisa, Flávia Serrano.

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, evidencia que Rondônia tem mantido uma distribuição rápida das doses de vacinas recebidas do Ministério da Saúde para as regionais de saúde rondonienses. O prazo tem média entre 48 e 72 horas após a chegada na Base Aérea de Porto Velho.

Gregório ainda ressalta que a responsabilidade da aplicação do imunizante na população é dos municípios. Conforme a gerente de vigilância epidemiológica, Arlete Baldez, os municípios seguem para os 100% de cobertura na 1ª dose, considerando o volume de vacinas destinadas a grupos prioritários e às pessoas acima de 18 anos.

O Plano de Aceleração da Vacinação sugere aos municípios a ampliação temporária do horário de atendimento nos pontos da imunização, com o apoio de parcerias locais, além de monitoramento de áreas indígenas e no sistema prisional. Quando necessário, promover ações “extra muro”, direcionadas a populações com maior dificuldade de acesso, entre as quais, acamados e asilados.

Com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, estuda-se destinar a vacina Janssen aos vulneráveis e com dificuldade de acesso: moradores de rua, da zona rural, quilombolas, entre outras.

O Plano recomenda identificar municípios com baixa cobertura vacinal e, aos que dispõem de internet funcionando bem, apoiá-los na facilitação do “agendamento on-line”. Pessoalmente, técnicos da saúde poderão colaborar in loco para reduzir a baixa cobertura, mediante ação pactuada e executada em parceria com os municípios e regionais de saúde.

A SEGUNDA DOSE

Dados do boletim covid-19 divulgado pela Agevisa e Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) na noite de quarta-feira mostram que apenas 241.967 rondonienses já completaram o esquema vacinal. O diretor-geral da Agevisa orienta que todos procurem a segunda dose e levem carteira de vacina, verificando exatamente qual foi o imunizante recebido na primeira dose.

“Saber a data da 2ª dose é fundamental: não é preciso esperar comunicado oficial”, disse Gregório de Lima.

Na manhã da última quarta-feira (28), a equipe técnica da Agevisa se reuniu com o diretor-geral Gregório de Lima para detalhar o Plano de Aceleração da Vacinação e reforçar a necessidade às pessoas para que busquem logo a 2ª dose.

É necessário levar o cartão de vacina para saber qual imunizante foi aplicado na 1ª dose

“Sabemos da dificuldade de acesso de algumas pessoas, mas muitos não retornam pelo fato de acharem que já se encontram imunizados ao receberem a 1ª dose, isso também acontece”, explicou Flávia.

Para tanto, a Agência está elaborando critérios técnicos para verificar a existência de possíveis retardatários. Lotes de vacinas, disponibilidade da reserva técnica e o próprio lançamento de dados de vacinação em cada região do estado são fatores que estão sendo considerados no momento, até que se saiba o total de pessoas que não voltaram aos postos.

Alguns municípios também relataram que a população tenta escolher o tipo de vacina, o que atrapalha o processo, relatam a gerente e a coordenadora. Outro problema enfrentado é a onda de desinformações a respeito da CoronaVac, vacina aplicada em todos os trabalhadores da saúde pública em Rondônia. “Houve grande queda devido a isso”, comentou Arlete Baldez que completa dizendo que o fator positivo põe abaixo esse raciocínio.

“Profissionais de saúde do Estado de Rondônia não se infectaram mais, o que demonstra a eficácia dessa vacina”, disse Arlete Baldez.

ARMAZENAMENTO

No aspecto da conclusão de inspeções sanitárias em salas de vacina, o plano prevê a garantia adequada de armazenamento, acondicionamento e segurança de vacinas. Ou seja, a qualificação da rede de frio municipal.

Os municípios de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Porto Velho deverão finalizar esse item. Os resultados deverão melhorar as redes de frio, com capacitações técnicas, ambiente adequado, correções de fluxos, entre outros.

