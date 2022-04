Governo de Rondônia suspende aulas no Carmela Dutra após ameaça de chacina no Twitter

Porto Velho, RO – O Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc/RO), determinou a suspensão das aulas no colégio Carmela Dutra nesta terça-feira (05).

Isto, após um perfil anônimo “@iyndrt”, com o apelido D33ploy, lançar no Twitter ameaças de chacina relacionadas ao ecucandário estadual.

Entre as mensagens veiculadas, a pessoa chegou a dizer, no dia 28 de março: “Tenho um objetivo: destruir o que conseguir, o mais rápido possível, e não posso ser traído pelos meus sentimentos de simpatia, misericórdia ou algo do gênero”.

Dois dias depois, 30 de março, acrescentou:

“Espero levar milhares de pessoas comigo para o inferno”. E sacramentou: “Logo essa conta vai cair que nem a outra, e quanto acontecer vou partir para o plano 2, envolve as minhas belezinhas sendo usadas”.



Perfil que lançou as ameaças já está fora do ar / Reprodução

As “belezinhas”, no caso, seriam armas. No dia 28 o autor das ameaças lançou na rede social imagens de uma pistola e um revólver junto com os dizeres:

“Meu pai deixa eu limpar essas belezinhas, logo serão minhas”.

Antes de a conta ser derrubada – ela já saiu do ar –, usuários informaram que havia um post fixado no topo do pergil.

A mensagem dizia:

“05/04- Carmela dutra terá uma surpresinha, as 10:40 me aguardem”.

Sobre o caso, a Seduc/RO se pronunciou:

“A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) esclarece que, em relação as supostas ameaças que estão circulando nas redes sociais de possíveis ataques aos estudantes da Escola Carmela Dutra em Porto Velho, as aulas que aconteceriam nos períodos da manhã e tarde dessa terça-feira (5), foram suspensas.

Os órgãos de segurança estão tomando as diligências necessárias, para garantir a segurança da comunidade escolar e preservar a integridade dos seus alunos e funcionários”.

MENSAGENS DO DIA 28 DE MARÇO:

MENSAGENS DO DIA 30 DE MARÇO:

VEJA O COMUNICADO NA ÍNTEGRA:

