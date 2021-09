Governo de RR lança edital com 284 vagas para contratação temporária de merendeiros

A Secretaria de Educação e Desporto informou nesta terça-feira (14), o lançamento do edital de contratação temporária de merendeiros para escolas estaduais da capital e interior. Ao todo, são ofertadas 284 vagas, além de formação de cadastro de reserva.

Acesse o edital aqui (Diário Oficial do dia 10/09/2021 a partir da página 13)

As aulas presenciais na rede estadual de ensino serão retomadas no próximo dia 20 de setembro, de forma híbrida e escalonada, apenas para alunos do ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As atividades presenciais foram suspensas na rede estadual em março do ano passado devido a pandemia do coronavírus. Desde então, as aulas passaram a ser remotas. O retorno será monitorado pela Secretaria de Saúde (Sesau).

Segundo a Seed, a maior parte das vagas (108), são destinadas a escolas de Boa Vista, tanto na zona Rural quanto urbana. O salário é de R$ 1,2 mil para uma carga horária de trabalho de 40 horas semanais.

A seleção será por meio de avaliação de títulos e o candidato deverá optar por apenas um município. As inscrições serão presenciais (veja lista de locais abaixo) e vão ocorrer entre os dias 22 a 24 de setembro.

Os interessados podem se dirigir aos locais de inscrição, das 8h às 12h e das 14h às 17h, apresentando os documentos pessoais exigidos no certame. No local, o candidato deverá seguir todos os protocolos de segurança em saúde, como o uso de máscara e obedecer ao distanciamento social.

O resultado final e convocação dos classificados será no dia 14 de outubro. Já a assinatura do contrato e lotação para classificados do interior estão previstos para o dia 18 do mesmo mês, enquanto para a capital está previsto para o dia 19.

Veja os locais inscrição

Alto Alegre – Colégio Estadual Militarizado Desembargador Sadoc Pereira – Rua Monte Roraima, N° 609, Centro;

Amajari – Escola Estadual Ovídio Dias de Souza – Av. Tepequém, Vila Brasil, Centro;

Boa Vista (Zona Urbana e Rural) – Escola Estadual Euclides da Cunha – Rua Bento Brasil, Nº 112, Centro;

Bonfim – Colégio Estadual Militarizado Aldébaro José Alcântara – Rua Castro Alves, Centro;

Cantá – Escola Estadual José Aureliano da Costa – Rua Francisco Cunha, Centro;

Caracaraí, Iracema e Mucajaí – Escola Estadual Dom Pedro II – Rua Izidoro Rodrigues, Centro de Iracema.

Normandia – Escola Estadual Mariano Vieira – Rua Beatriz Macedo, Centro;

Pacaraima – Colégio Estadual Militarizado Cícero Vieira Neto – Rua 01, Suapi;

Rorainópolis e Baixo Rio Branco – Escola de Ensino Médio em Tempo Integral José de Alencar – Av. Dra. Yandara, Centro de Rorainópolis.

Caroebe, São João da Baliza e São Luiz – Escola Estadual João Rodrigues da Silva – Av. João Rodrigues da Silva, Airton Senna, em São Luiz.

Uiramutã – Escola Estadual Joaquim Nabuco – Rua da Pista, Bairro Aeroporto.

