Governo divulga datas para pagamento de IPVA com desconto em Rondônia

A Secretaria de Finanças (Sefin) de Rondônia publicou em seu site a tabela com as datas de pagamento com desconto do IPVA e ainda as datas limites para não incidência de multas e juros. Os descontos, que variam de 5% a 10% foram mantidos.

As alíquotas não sofreram alteração com relação ao ano de 2.020 e permanecem entre 1% a 3%, dependendo do veículo.

Confira:



Nº final da placa Desconto de 10% Desconto de 5% Sem desconto (Data limite para licenciamento) 1, 2, 3 29/01 26/02 31/03 4 26/02 31/03 30/04 5 31/03 30/04 31/05 6 30/04 31/05 30/06 7 31/05 30/06 30/07 8 30/06 30/07 31/08 9 30/07 31/08 30/09 0 31/08 30/09 29/10

