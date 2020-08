Governo divulga resultado da seleção para estágio na Central de Informação ao Migrante e Refugiado

A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), divulga o resultado final do processo seletivo simplificado para a contratação de estagiários, que irão compor a equipe da Central de Informação ao Migrante e Refugiado, que estará localizada no Tudo Aqui, na avenida 7 de Setembro, em Porto Velho.

Os candidatos selecionados têm admissão imediata, mediante convocação e por parte do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), e receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 840, mais vale de transporte no valor de R$ 167,20. Com carga horária de seis horas diárias, das 7h30 às 13h30.

Os candidatos selecionados são estudantes do terceiro período, do curso superior de Letras (Português, Espanhol e Inglês), com experiência especialmente em Espanhol, para facilitar o atendimento ao público de imigrantes e refugiados.

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS:

Gabriel Costa Pereira – Selecionado

Mírla Cristina dos Santos – Selecionado

Wender Queiroz Nunes – Cadastro Reserva

Laura Aires Cotinguiba – Cadastro Reserva

Thiago Cesar Domingos Da Silva – Cadastro Reserva

