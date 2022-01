Governo do estado abre seleção para contratar 1.299 profissionais para hospitais

O aumento de casos de covid-19 levou o Governo de Rondônia a publicar nesta quarta-feira (26), o edital do processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da saúde, visando atender as Unidade de Saúde Pública Estadual dos municípios de Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Extrema e Porto Velho.

De acordo com o secretário da saúde, Fernando Máximo, as vagas para contratação serão em diversas áreas da saúde para atender temporariamente vários municípios do estado. O secretário informou ainda, que nos próximos dias, o governador Marcos Rocha irá lançar um edital para convocar pessoas que prestaram concurso público em 2017 e não foram chamados por conta do número de vagas. “Por conta da necessidade essas pessoas serão convocadas como vagas remanescentes”, disse Fernando Máximo.

São 1.299 vagas, para várias áreas, nas modalidades de nível médio e superior. A ficha e os procedimentos necessários estão disponíveis no Edital.

A inscrição deverá ser realizada em dois momentos:

O 1º momento: de caráter parcial e eliminatório, através do portal https://emergencial.sesau.ro.gov.br/ quando o candidato passará informações cadastrais e curriculares.

O 2º momento: de caráter eliminatório da análise de títulos, que deverão ser enviados pelo email do candidato em formato arquivo único em pdf, para o email: [email protected] Os documentos obrigatórios estão presentes no Edital.

Para se inscrever o candidato deverá acessar o portal, onde consta o link especifico que disponibiliza o Edital, a Ficha de Inscrição e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição. A inscrição estará disponível durante as 24 horas do dia, ininterruptamente, até às 12h do último dia de inscrição. As inscrições iniciam nesta quinta-feira (27) com a data limite de até 30 de janeiro.

O profissional contratado deverá desempenhar suas atividades junto a Unidade Estadual de Saúde, conforme a localidade para onde se candidatou para as áreas de Assistente Social; Biólogo; Biomédico; Enfermeiro; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Nutricionista; Psicólogo; Técnico em Enfermagem; Técnico em Laboratório; Técnico em Radiologia (24h semanais); Técnico em Nutrição e Dietética; Auxiliar de Serviços Gerais; Agente em Atividades Administrativas.

O Secretário de saúde, Fernando Máximo, ressalta sobre o processo. “O Governo de Rondônia oferece vagas para atuação nas várias áreas de saúde, para atender as demandas da Secretaria, como o combate da covid-19 e influenza nos municípios do Estado” diz Máximo.

rondoniagora com Secom