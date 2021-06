Governo entrega calcário para pequenos produtores do setor Chacareiro de Porto Velho

Sessenta produtores cadastrados na Associação Boa Safra receberam 15 sacas de 40 quilos cada um, totalizando 27,6 toneladas

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri) e da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater), entregou neste domingo (6), 690 sacas de calcário para pequenos agricultores do setor Chacareiro de Porto Velho. A doação foi realizada na sede da Associação de Produtores Boa Safra, uma das 16 beneficiadas pela emenda parlamentar de autoria do deputado estadual Marcelo Cruz.

De acordo com o governador Marcos Rocha “essa emenda reforça o bom relacionamento do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa e com isso quem ganha é o produtor rural que depende do produto para produzir mais. Rondônia é o estado da agricultura familiar. Apoiar quem coloca comida na mesa e fazer com que o pequeno produtor cresça ainda mais são metas do Estado”, destaca.

O deputado estadual Marcelo Cruz, autor da emenda, garante que conhece de perto a dificuldade do setor e “como filho de agricultores sabe a diferença que o calcário traz para a produtividade da terra. Com essa emenda, estão sendo doadas 270 toneladas de calcário, num total de 677 sacas de 40 quilos”, ressalta.

O presidente da Emater, Luciano Brandão, anunciou que esta primeira remessa vai beneficiar 60 produtores e chacareiros cadastrados na Associação Boa Safra. “Cada produtor recebeu 15 sacas de 40 quilos cada um, totalizando 27,6 toneladas. O restante do calcário comprado em forma de sacas será entregue em outras regiões de Porto Velho e do Baixo Madeira. A compra em forma de sacas visa facilitar o transporte do produto a regiões mais distantes”, ressaltou.

Para o presidente da Associação Boa Safra (Asboas), Messias Lima, “o calcário vai ajudar e muito a corrigir o solo dessa região que é muito acido. Mesmo assim o setor chacareiro produz hortaliças, legumes e frutas em abundância. Cada produtor cadastrado na associação recebeu os técnicos da Emater para analisar o solo e saber a quantidade correta de calcário para cada tio de produção”, explicou.

Um dos agricultores beneficiados é Ronivaldo Neres da Costa, que agradeceu o empenho do governador. “Muitos produtores não tem condições de comprar o calcário para corrigir o solo e muito menos receber praticamente na porta de casa como aconteceu agora”, salienta.

Além desta entrega de calcário via emenda parlamentar, o secretário da Seagri Evandro Padovani disse que “essa já é uma preocupação do Governo que mantém em outras áreas do Estado o Programa Mais Calcário, para que os produtores possam produzir mais em áreas menores. A correção do solo é importante para que as plantas possam receber mais nutrientes”, salientou o secretário explicando ainda que o cálcio e magnésio são indispensáveis na nutrição desde o plantio.