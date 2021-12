Governo Federal repassa R$ 7,8 milhões para obras de saneamento em execução em Rondônia No total, mais de 20 mil famílias serão beneficiadas e mais de 4 mil e empregos serão gerados

No total, mais de 20 mil famílias serão beneficiadas e mais de 4 mil e empregos serão gerados

O Governo Federal vai repassar mais de 7 milhões e oitocentos mil reais para a continuidade de duas obras de saneamento básico no estado de Rondônia.

Os recursos serão usados na implantação do sistema de esgotamento sanitário e na ampliação e readequação do sistema de abastecimento de água da cidade de Vilhena.

No total, mais de 20 mil famílias serão beneficiadas e mais de 4 mil e empregos serão gerados.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destaca a importância de se investir em saneamento básico. Ele também ressalta que concluir as obras em andamento é uma prioridade do Governo Federal.

“Nós sabemos o benefício que o tratamento de água, de esgotos, a canalização adequada dos córregos propicia às cidades. Então, nós estamos fazendo todo o esforço para que não haja nenhuma interrupção do cronograma físico-financeiro dessas obras. Desde a nossa chegada aqui, por orientação do presidente, não tem faltado recursos e nós esperamos brevemente estar concluindo essas obras e que elas sirvam à população”.

No total, o Governo Federal vai repassar mais de 150 milhões de reais para a continuidade de obras de saneamento básico no Distrito Federal e em 18 estados do País.

Para saber mais sobre as ações do Ministério do Desenvolvimento Regional em saneamento básico, acesse mdr.gov.br.

Brasil 61/Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil