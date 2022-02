Governo lança edital para selecionar operadores de turismo de Rondônia para o “Famtour” 2022 Proposta do Famtour é levar informações sobre potencial turístico de Rondônia, de modo que o Brasil e outros países interessados no setor conheçam o Estado

Mais uma vez na linha do desenvolvimento do turismo estadual, o Governo de Rondônia está selecionando segmentos e profissionais do setor para participar das próximas sete edições do projeto de Familiarização Turística (Famtour), coordenado da Superintendência Estadual de Turismo (Setur) que vai reunir, com esse objetivo, agências e operadores de turismo, influenciadores digitais e a imprensa durante todo o ano de 2022.

O credenciamento para participação pode ser feito no site da Superintendência Estadual de Licitações (Supel) https://rondonia.ro.gov.br/supel/ – até o dia 25 de fevereiro (prazo final para credenciamento e abertura do certame), observando que as regras e as informações detalhadas do processo licitatório (Edital nº 01/2022 – Chamamento Público) podem ser obtidas no endereço eletrônico https://rondonia.ro.gov.br/licitacao/543313/.

A proposta do projeto, segundo Willian Souza do Carmo, coordenador de turismo da Setur, é levar, por meio desses segmentos especializados, informações preciosas sobre o potencial turístico de Rondônia, de modo que o Brasil e outros países interessados no setor conheçam o Estado e o que ele oferece em beleza para um turismo sustentável e que resulte em benefícios para todos, inclusive do ponto de vista ambiental, uma vez que contempla iniciativas capazes de preservar a beleza e o conjunto de seus recursos naturais.

Segundo o coordenador de turismo, como peça importante do Planejamento Estratégico do Estado, o Famtour nesta etapa, como nas anteriores, vai a todas as regiões que integram o Mapa Turístico do Rondônia, e para isso é que está selecionando agências de turismo, operadores, guias, influenciadores digitais, imprensa; todos voltados para o turismo, além de representantes municipais do setor para participar desse projeto que visa diminuir as distâncias entre a comunidade e os logradouros turísticos, promovendo a familiarização, objetivo do projeto.

Destaque-se que a iniciativa de realizar o “Famtour” agradou em cheio desde o projeto piloto, que respondeu aos interesses e atraiu a atenção da classe empresarial – as agências de viagem, restaurantes, hotéis, entre outros – que “abraçou” a iniciativa e desde então vem somando com o Governo do Estado na realização de passeios turísticos de “negócio” com grupos compostos por guias, agentes de turismo, turismólogos e influenciadores digitais ligados ao setor, selecionados especialmente pelo Executivo Estadual para este fim, a promoção do potencial turístico de Rondônia.

