Governo orienta população sobre cuidados com higienização das máscaras visando reforçar o combate à Covid-19

A máscara tem sido o melhor “instrumento” na prevenção de contágio da Covid – 19. A prática do uso no dia a dia tornou-se hábito na vida das pessoas. Apesar dessa mudança tão repentina, há quem ainda resista a tomar essa pequena atitude que faz grande diferença no combate à transmissão desse vírus. É por isso, que o Governo do Estado de Rondônia tem reforçado os cuidados e a importância do uso de máscaras no combate à Covid-19.

O USO DAS MÁSCARAS DE TECIDO

A regular higienização das mãos antes e depois de manusear a máscara tem fundamental importância. Além disso é preciso estar atento na aquisição do material. É o que explica a coordenadora Estadual de Segurança do Paciente, da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), Rosa Almeida. “Ao adquirir a máscara, o cidadão deve estar atento com o que preconiza a Anvisa, ou seja, as máscaras de tecido devem ser confeccionadas no mínimo com dupla camada. Devem ser evitados os tecidos que possam irritar a pele, como poliéster puro e outros sintéticos, recomenda-se, portanto, preferencialmente tecidos que tenham praticamente algodão na sua composição”, detalhou.

Outro cuidado importante é quanto à higienização das máscaras, que devem ser lavadas de forma separada das demais roupas com prévia imersão em solução com água sanitária de 20 a 30 minutos. Após isso secar em ambiente livre e ao sol, e o cidadão deve passar o ferro antes de fazer o uso.

De acordo com as orientações da Anvisa, o recomendável tempo de uso é de, pelo menos, três horas. Por isso, caso o cidadão for passar o dia no trabalho, em média de 6 a 8 horas é importante levar, ao menos, duas máscaras para poder trocá-las.

Uma dica importante: se a máscara, nesse intervalo de tempo, apresentar alguma sujeira, umidade, rasgadura ou o elástico estiver solto é necessário fazer a troca de máscara. Por isso é muito importante que o cidadão, ao sair de caso, leve ao menos duas máscaras (a que ele está usando e a outra na bolsa).

E atenção, homens! A coordenadora Rosa Almeida salienta para os cuidados com a barba. “É de grande importância que os homens estejam com a barba aparada, porque isso pode minimizar a segurança da barreira física que a máscara realiza, pois, a máscara é isso, mas ela não impede uma pessoa de se contaminar. Importante salientar que o que mantém essa “proteção”, além do uso da máscara é o distanciamento mínimo recomendado. Assim também contribui para a diminuição da proliferação de gotículas. Por isso, a importância da barba dos homens estar aparada, caso contrário pode influenciar nessa barreira”, salientou.

Da mesma forma, existem alguns cuidados que requerem atenção redobrada por parte das mulheres. O uso excessivo de maquiagem pode comprometer o estado de limpeza da máscara, deixando-a suja de forma mais rápida, havendo assim a necessidade de ser trocada mais rapidamente.

O MANUSEIO DAS MÁSCARAS

É importante sempre reforçar que é necessário adquirir o uso das máscaras de tecido como um hábito. Antes de sair de casa já a coloque, e enquanto estiver usando, não toque na peça e lembre-se que esta é de uso individual. Se tocar e não for mais usá-la, lave bem as mãos, reserve a máscara, imediatamente, em um envelope de papel ou saco plástico com furos, higienize bem as mãos novamente e proceda com a substituição, intercalando com outra.

Além disso, é preciso ressaltar que o manuseio é feito pelas laterais, ou seja, usando laços, fitas ou elásticos que ficam atrás da orelha, pois, o ajuste inadequado pode comprometer a eficácia da barreira em risco. São pequenos detalhes, que no dia a dia fazem grande diferença em prol de um bem maior: a vida.

