Governo recebe doação de 12 mil luvas para auxiliar no combate à pandemia

As luvas foram doadas pela Fecomércio, Sesc, Senac e o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Rondônia para auxiliar no enfrentamento à pandemia

Na tarde desta quinta-feira (14) o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) recebeu a doação de 12 mil unidades de luvas do tipo descartável para uso em procedimentos hospitalares.

As luvas foram doadas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio), Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Rondônia (Sinepe) para auxiliar no enfrentamento à pandemia.

O secretário da Sesau Fernando Máximo agradeceu a doação e destacou que desde o início da pandemia o sistema do comércio de Rondônia tem contribuído com doações ao Governo do Estado.

“Em nome do nosso governador, coronel Marcos Rocha, agradecemos por mais uma doação que certamente vai fortalecer a nossa rede de enfrentamento e combate à Covid-19. Estamos enfrentando uma guerra e sabemos que só a união faz a força’’, agradeceu o secretário.

O representante da Fecomércio, Júlio Cezar Gasparello parabenizou o Governo de Rondônia pela atuação e reforçou o compromisso e parceria com o Estado. “Nós sabemos que não é fácil enfrentar essa luta, e entendemos que esse é um momento de oferecer ajuda. Por isso além da doação, estamos oferecendo apoio com a disponibilização das nossas unidades para auxiliar o Governo com as vacinações”, enfatizou o 3º vice-presidente da Fecomércio.

Roberto Muniz, presidente do Sinepe, ressaltou que as escolas particulares do Estado também são parceiras do Executivo Estadual para auxiliar nas ações de combate à doença. “Nós reafirmamos o nosso compromisso com o Governo de Rondônia e oferecemos todo o apoio para que essa pandemia chegue ao fim o quanto antes”, afirmou o presidente.

Fonte: Secom