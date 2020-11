Governo reclassifica municípios e 42 cidades voltam para a fase 3

O Governo do Estado de Rondônia publicou o Decreto de nº 25.585 nesta sexta-feira (27), onde reclassificou os municípios e voltou a proibir novos eventos.

Porto Velho voltou para a fase três do Plano Todos por Rondônia, onde reclassifica os municípios de acordo com o aumento no número de casos de covid-19.

Outras 41 cidades do Estado, voltaram para a fase 3.

São elas:

Porto Velho, Cacoal, Mirante da Serra, Candeias do Jamari, Jaru, Vilhena, Primavera de Rondônia, Guajará-Mirim, Nova Brasilândia D’Oeste, Urupá, Alto Alegre dos Parecis, Alvorada D’Oeste, Espigão D’Oeste, Rolim de Moura, São Felipe D’Oeste, Machadinho D’Oeste, Alto Paraíso, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Castanheiras, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, Itapuã do Oeste , Ministro Andreazza, Monte Negro, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Parecis, Presidente Médici, Rio Crespo, Santa Luzia D’Oeste, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Vale do Anari

A fase três proíbe a abertura de casas de shows e boates, reuniões com mais de 16 pessoas, áreas de lazer em condomínios e eventos acima de 201 pessoas.

