Governo recupera 15 quilômetros da RO-370 entre Alto Alegre dos Parecis e o distrito de Vila Marcão

Com o fim do período do inverno amazônico, o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), intensificou as ações de manutenção nas rodovias primárias (não pavimentadas). Durante o último final de semana, a equipe da 5ª Residência Regional do DER, em Rolim de Moura, realizou o serviço de patrolamento (reconformação da plataforma), nos 15 quilômetros da rodovia 370 entre o município de Alto Alegre dos Parecis e o distrito de Vila Marcão, de Alta Floresta do Oeste.

O diretor-geral do DER, Elias Rezende, pontua que os serviços seguem o cronograma de planejamento elaborado pela equipe técnica do DER. “O governador Marcos Rocha e o vice-governador José Jodan, durante as reuniões, têm orientado que a manutenção das estradas pavimentadas e não pavimentadas são prioridades na atual gestão, por entenderem que por elas passam o progresso de Rondônia. Para que as manutenções aconteçam, a equipe técnica elaborou um planejamento estratégico para cada região. Hoje, Rondônia possui mais de 50 frentes de serviços do DER nos quatro cantos do Estado”.

De acordo com o residente responsável pela 5ª Regional do DER, Eziquiel Cassol, nesse momento está sendo executado o patrolamento de todas as rodovias não pavimentadas da região da Zona da Mata. “Estamos focados em garantir a trafegabilidade nas rodovias primárias. Após concluirmos essa etapa, seguindo o cronograma, estaremos retornando e executando os trabalhos de limpeza lateral, drenagem e encascalhamento em pontos específicos. Algumas rodovias receberão serviços de levantamento do greide da pista e instalação de tubos de aço”.

