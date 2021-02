Governo reitera compromisso de harmonia entre poderes durante primeira sessão ordinária legislativa de 2021

Durante o pronunciamento, Marcos Rocha destacou a importância do apoio prestado pela Casa de Leis durante os trabalhos desenvolvidos pelo Governo do Estado na luta contra o novo coronavírus, objetivando garantir a saúde da população

Durante a abertura do 1º período da 3ª Sessão Legislativa da 10ª Legislatura que, em caráter extraordinário, ocorreu parcialmente de forma virtual, nesta terça-feira (22), o governador do Estado de Rondônia, coronel Marcos Rocha esteve presente, ainda que de forma remota, em respeito ao protocolo de segurança contra a Covid–19, para desejar boas-vindas à nova presidência, agora ocupada pelo deputado estadual Alex Redano, bem como à Mesa Diretora e a todos os demais parlamentares. Na oportunidade, o anseio em primar pela harmonia entre os poderes em prol do bem do povo rondoniense foi reafirmado.

Durante o pronunciamento, Marcos Rocha destacou a importância do apoio prestado pela Casa de Leis durante os trabalhos desenvolvidos pelo Governo do Estado na luta contra o novo coronavírus, objetivando garantir a saúde da população. “Em 2020, investimos maciçamente e com responsabilidade na Saúde, tanto que Rondônia sempre esteve no topo do ranking de transparência no enfrentamento. Quero deixar claro que o Estado segue a passos largos e, hoje, está sendo visto com bons olhos pelos demais estados do Brasil e por outros países. Providenciamos ajuda rápida aos municípios para que pudessem fazer frente efetiva à Covid-19. Em Porto Velho, foram adquiridos dois Hospitais de Campanha (um na região central e outro na zona Leste. Tudo isso vem sendo fruto de um grande trabalho e da harmonia entre os Poderes.”

“Continuamos firmes e proativos diante dos desafios e da gravidade que a pandemia tem causado ao nosso povo. O Estado tem atuado, de forma incansável e focado para melhor atender às necessidades dos nossos cidadãos. Temos a certeza, senhores deputados e autoridades presentes, que dentro do Executivo Estadual não faltará esforços para superarmos os desafios, a exemplo do que vimos em 2020, um ano marcado por muito trabalho e reforço do setor da saúde, mas, principalmente, empenhado para garantir a continuidade de outros setores do Estado”, enfatizou o governador.

Além das ações de enfrentamento à Covid-19 no Estado, também foram citadas as ações de diferentes frentes que, apesar do cenário pandêmico, não pararam e, consequentemente obtiveram resultados positivos, por meio de medidas urgentes e necessárias, adotadas, para que a máquina pública não parasse. Essas ações fizeram com que o Estado continuasse no caminho do crescimento em meio a uma pandemia. “Clamo a Deus para que Rondônia resista firme e que o Executivo Estadual possa, de forma eficaz e contundente, cumprir com a missão de salvar vidas e proteger a saúde econômica das empresas, resultando em nos salvamentos de empregos”, declarou Marcos Rocha.

DESENVOLVIMENTO

Entre as demais ações desenvolvidas pelo Poder Executivo destaca–se o investimento na Segurança Pública que, hoje, refletem positivamente no combate ao crime, evidenciando a queda nos índices de criminalidade. Foram mais de 300 novas viaturas para a Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, adquiridas no sistema de locação, o que garante ao Estado uma economia de R$ 440 mil por ano.

Na área da Justiça, logo no início deste ano, foram entregues para a Secretaria de Justiça (Sejus) mais de 45 veículos em prol da Polícia Penal. Já na Educação, a meta foi atenuar os prejuízos causados aos estudantes, pais e profissionais da Educação, com ações remotas contínuas.

A exemplo da entrega do Kit de alimentação (cesta básica) para os alunos, Cartão Alimentação, ampliação das aulas da mediação tecnológica de Rondônia para todos os Estudantes da Rede Estadual, valorização dos professores com pagamento da diferença retroativa do piso salarial e a diferença retroativa dos meses de janeiro a julho, em que foram beneficiados mais 14 mil professores. Foram investidos ainda em estrutura físicas das escolas, aquisição de equipamentos e veículos.

PROGRESSO

Foram mencionados ainda aos trabalhos executados firmemente na manutenção e recuperação das estradas estaduais, com a visão de garantir segurança na trafegabilidade nas estradas e escoamento de produção. “A equipe técnica está se esforçando para oferecer melhores condições nas estradas com intuito de possibilitar o fomento do setor produtivo que tem crescido significativamente em Rondônia, trazendo um retorno econômico satisfatório”, observou.

No campo social, o avanço não foi diferente. O Estado realizou no início deste ano, a prorrogação do Programa Amparo, onde aproximadamente 28 mil famílias, o que representa cerca de 93 mil pessoas em todo o Estado, estão sendo beneficiadas com a segunda prorrogação do auxílio emergencial.

O governador encerrou seu pronunciamento reforçando que o Estado não parou. “O importante é reiterarmos que todos os Poderes estão engajados em garantir condições necessárias para o bem-estar da nossa sociedade. Volto a confirmar veementemente que os esforços foram e continuam sendo aplicados para a melhoria do atendimento aos cidadãos e a todos os setores econômicos, do agronegócio à pecuária, agricultura, infraestrutura, educação à segurança. Em todas as áreas estamos lutando sem cessar pela justiça em prol do desenvolvimento econômico e social de Rondônia”, concluiu.

Jaqueline Malta Fotos: Esio Mendes e Ítalo Ricardo Secom – Governo de Rondônia