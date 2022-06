Grande vitória do SINDSEF-RO: Medida Provisória que reabre prazo para o EBTT e artigo 29 é sancionada e publicada no Diário Oficial da União

O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia – Sindsef/RO amanheceu nesta quinta-feira (9/6) com uma grande vitória; a sanção e publicação da Medida Provisória – MP que reabre o prazo para que os professores do ex-Território de Rondônia possam optar pela carreira do EBTT (Ensino Básico, Técnico e Tecnológico) e aos analistas de planejamentos orçamentários – APO’S (artigo 29).

O senador Marcos Rogério registrou o empenho do Sindsef, na pessoa do Presidente Mário Jorge e de toda bancada federal para que acontecesse essa vitória e ainda na madrugada gravou mensagem anunciando a novidade e explicando a antecipação da publicação da MP no Diário Oficial da União. “Estava prevista uma reunião de assinatura com toda bancada federal, mas ele (presidente Jair Bolsonaro) teve que viajar nesta noite para Cúpula da Américas, nos EUA. Jair Bolsonaro antecipou a assinatura da nossa MP em razão dos prazos”

O presidente do Sindsef, professor Mário Jorge e a Diretoria Executiva congratulam-se com o senador Marcos Rogério e com todas professoras e professores pela conquista da Medida Provisória que reabre o prazo para enquadramento no EBTT.

“Essa conquista representa para nós o valor da perseverança e a credibilidade na luta sindical de forma planejada, coesa, seguindo e vencendo passo a passo todas etapas necessárias para alcançar a vitória. Foram praticamente 18 meses de idas e vindas à Brasília, forças tarefas, inúmeras reuniões e audiências com a bancada federal e Ministério da Economia, sob o comando incansável do senador Marcos Rogério, que foi cobrado diuturnamente, principalmente por mim, como presidente do Sindsef”, relembrou professor Mário Jorge.

Ainda na manhã desta quinta-feira, está prevista uma audiência do Sindsef com o diretor da Digep, João Bosco, para tratar sobre procedimentos que serão adotados para bem atender todos professores contemplados pela Medida Provisória.

Via Sindsef-RO