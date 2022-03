Grave colisão entre Ônibus e carro de passeio deixa motorista morto na BR-364 em Candeias do Jamari

Grave colisão entre Ônibus e carro de passeio deixa motorista morto na BR-364 em Candeias do Jamari A vítima morreu no local após a colisão que teria sido frontal.

A vítima morreu no local após a colisão que teria sido frontal.

Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal fez o registro de um gravíssimo acidente de trânsito com vítima fatal na frente da Estância Dallas na BR-364 na zona rural do Município de Candeias do Jamari.

O ônibus, segundo as primeiras informações seguia no sentido Porto Velho, quando acabou sendo atingido frontalmente por um carro de passeio, onde o motorista ainda não identificado acabou morreu na hora sendo constatado por uma equipe médica de candeias do Jamari.

O local foi isolado e a perícia criminal junto com o rabecão foram acionados para fazer os trabalhos necessários. Enquanto isso se formou uma imensas fileiras de veículos tanto para quem chega na capital, quanto para quem segue sentido o interior de Rondônia.

Hora 1 rondônia