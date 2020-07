Greta Thunberg diz que vai doar mais de R$ 600 mil a projeto de combate à Covid-19 na Amazônia

A ativista sueca Greta Thunberg anunciou nesta segunda-feira (20) que vai doar ao menos 100 mil euros — equivalentes a mais de R$ 610 mil — a um projeto para combater o novo coronavírus na Amazônia. Esse valor faz parte dos mais de R$ 6 milhões que a jovem recebeu pelo Prêmio Gulbenkian para a Humanidade.

O projeto integra a campanha SOS Amazonia, do movimento Fridays for Future, lançado em junho. De acordo com a agência Reuters, a ideia é coletar insumos médicos e serviços de medicina à população que vive na Floresta Amazônica.

Entidades de apoio à população amazônica estimam que mais de 10 mil indígenas contraíram a Covid-19 até o início de julho. Além disso, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), comunidades indígenas na bacia amazônica são cinco vezes mais atingidas pela doença do que o resto do Brasil.

Em maio, Greta mobilizou uma campanha mundial para apoiar Manaus, capital do Amazonas, no combate à Covid-19. Naquele mês, a cidade vivia colapso no sistema de saúde por causa do novo coronavírus.

Prêmio milionário

Greta ganhou o prêmio no valor de 1 milhão de euros após ser selecionada entre 136 candidatos em 46 países no concurso promovido pela Fundação Calouste Gulbenkian, de Portugal.

Outros 100 mil euros serão destinados à fundação Stop Ecocide, que pretende pressionar o Tribunal Penal Internacional em Haia (Holanda) a condenar pessoas responsáveis pela destruição em larga escala do meio-ambiente.

“Todo o prêmio em dinheiro será doado pela minha fundação a diferentes organizações e projetos que trabalham para ajudar pessoas na linha de frente afetadas pelas crises climática e ecológica, principalmente no Sul Global”, afirmou Greta, em vídeo.

“E também para ajudar organizações e projetos que lutam por um mundo sustentável e para defender a natureza e o mundo natural”, acrescentou.

