Grupo armado que fazia roubos na região de São Francisco é condenado pela justiça

O Ministério Público de Rondônia obteve a condenação de um grupo que praticava roubos, com emprego de arma de fogo e graves ameaças, na região de São Francisco do Guaporé.

Os crimes teriam acontecido em em 2020. O réu Jhonatan Vieira da Silva praticou roubo a uma moradora do bairro Cidade Baixa, em São Francisco, subtraindo-lhe pertences e seu veículo. Jhonatan abordou a vítima quando ela chegava em casa e a manteve em seu poder, mediante ameaça com arma de fogo.

Após, determinou que a mulher adentrasse na camionete Hillux de propriedade dela, levando-a para uma mata, onde os aguardavam os réus Júlio César Peres e Alexandre Ferreira da Silva e outros indivíduos, ainda não identificados. A vítima permaneceu no local, amarrada, com uma touca na cabeça e amordaçada, até que parte do grupo atravessasse o veículo para a Bolívia.

Liberada, a mulher caminhou por aproximadamente 3,5 km, quando então chegou a um posto de combustível e pediu ajuda, ocasião em que a polícia foi acionada.

Conforme relata o MP na ação, outros crimes foram praticados por Jhonatan Vieira, decorrido este primeiro fato, sendo eles o de receptação, porte ilegal de arma e ainda entrega ou venda de armas a adolescente.

As sentenças foram proferidas em duas ações penais, propostas pela Promotora de Justiça Natalie Del Carmen Rodrigues de Carvalho Maranhão.

Acatando os argumentos do Ministério Público, o Juízo da Vara Criminal de São Francisco do Guaporé condenou o réu Jhonatan Silva, nos termos do artigo 157, § 2°, incisos II, IV e V e § 2º-A, inciso I, à pena de pena de pena 11 anos, 4 meses e 10 dias de reclusão e 166 dias-multa. Em razão dos crimes de receptação, porte ilegal de arma e entrega de arma a adolescente, a pena final foi de 15 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 166 dias-multa, além de 01 ano de detenção e 10 dias-multa.

Já Júlio César Peres da Silva e Alexandre Ferreira da Silva foram condenados pelo crime de roubo à pena de 09 anos, 11 meses de reclusão e 142 dias-multa.

Outra condenação – A ação Penal nº 0000464-68.2020.8.22.0023 relata que, em outubro de 2020, Jhonatan Vieira da Silva, utilizando-se de arma de fogo e motocicleta fornecida por Douglas Pedroso da Silva, praticou roubo contra a sócia de uma farmácia, localizada em São Francisco do Guaporé.

Na ocasião, Jhonatan monitorou e seguiu a vítima, abordando-a quando esta chegou ao estabelecimento comercial, momento em que o réu segurou-a pelo braço. Após, mandou que a empresária andasse até seu veículo, ameaçando-a com a arma de fogo.

Em seguida, já no carro, o réu exigiu valores em dinheiro à vítima, que abriu a bolsa e lhe entregou a quantia de R$ 10 mil, que seriam utilizados em operações bancárias em sua farmácia.

O Juízo da Vara Criminal de São Francisco condenou Jhonatan Vieira pelo crime de roubo, nos termos do artigo 157, § 2°, inciso II e 2°-A, inciso I, do Código Penal, à pena de pena 12 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 195 dias-multa.

Douglas Pedroso foi condenado à pena de 10 anos e 05 meses de reclusão de 167 dias-multa.