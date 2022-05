Grupo Êxodo lança projeto para reconstrução do muro da cidade cenográfica Jerusalém da Amazônia

O Grupo Êxodo, responsável pela peça teatral “O Homem de Nazaré”, agora com nova diretoria, lançou esta semana o Projeto PIX Cultural, onde pretende arrecadar fundos para reconstruir o muro da cidade cenográfica Jerusalém da Amazônia, localizada a 21 quilômetros da cidade de Porto Velho (KM 13 da BR-364), próximo a Candeias do Jamari.

“Falar da peça ´O Homem de Nazaré´ e o que ela representa para Porto Velho é até redundante. Mas todo esse valor imaterial precisa ser mantido para que ele não sucumba ao tempo e ao esquecimento. E uma das minhas propostas ao assumir a Presidência do Grupo foi justamente esse resgate. Porto Velho deveria abraçar esse projeto como se fosse seu”, disse Limoeiro.