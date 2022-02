Grupo OzFrig pretende iniciar, por Ji-Paraná, curso universitário inédito de Administração e Gestão de Frigoríficos

O Grupo OzFrig deve iniciar ainda este ano um curso

universitário inédito de Administração e Gerenciamento de

Frigoríficos, inicialmente destinado a seus colaboradores, com

previsão de abertura para o público em geral.



O projeto está em fase de desenvolvimento e as aulas serão

on-line, ministradas pela equipe da Armoz University,

instituição educacional do Grupo OzFrig, coordenada pelo

professor doutor Celso Grisi, que também é professor da

Universidade de São Paulo (USP). O curso universitário terá

duração de três anos e para os colaboradores, será todo

subsidiado pela OzFrig, ou seja, não irão pagar nada.

Para Grisi, a iniciativa do Grupo OzFrig é louvável, ao fortalecer,

do ponto de vista técnico e humano, o conjunto de

colaboradores das unidades da OzFrig, “isso não é comum, não

é fácil uma empresa que se dispõe a fazer isso. Especificamente,

neste curso, nós temos o objetivo de formar pessoas que

conheçam o trabalho de um frigorífico e conheçam os

problemas da sua gestão, sejam de suprimentos, conseguindo

os animais para abate, seja o problema do próprio

gerenciamento das atividades do frigorífico, seja o problema de

mercado. A venda então das carnes para diversos mercados,

nacionais e do mundo todo e claro, isso tudo envolvendo o

problema da logística. Assim como será muito importante a

gente discutir alguns aspectos do processamento da carne, que

não é algo simples, ainda mais com o regramento mundial que

ela tem hoje em termos de saúde, de higiene, certificações.

Enfim, isso tudo vamos discutir no curso”, disse o professor.

Grisi destacou ainda que os formandos vão se tornar

administradores praticamente únicos, “porque esse curso é

único no Brasil, foi uma iniciativa do Grupo OzFrig, e nós

estamos nos esmerando para produzir um curso absolutamente

inédito”, finalizou.

O curso é de nível superior e será aberto a todos os

colaboradores, e a meta é capacitar pelo menos 80% deles. Ao

final, os formandos vão receber diploma universitário, e

posteriormente poderão fazer pós-graduação e especializações.

O Grupo OzFrig acredita que investir na educação é a melhor

forma de melhorar a vida da equipe que atua nas unidades

espalhadas pelo Brasil e dessa forma vai construir uma relação

ainda mais forte junto à sociedade.

