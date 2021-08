Grupo que vai administrar o Aeroporto Jorge Teixeira reafirma compromisso com a melhoria dos serviços de aviação Representantes do Vinci Airports Brasil visitaram o vice-prefeito Maurício Carvalho

O vice-prefeito de Porto Velho, Maurício Carvalho, recebeu na quarta-feira (11), em visita de cortesia, representantes do Vinci Airports Brasil, que vai administrar o Aeroporto Internacional Jorge Teixeira. Na ocasião, Júlio Ribas, CEO da empresa, manifestou que o grupo está otimista com a oportunidade e reafirmou o compromisso com o meio ambiente e melhoria do serviço de aviação na região.

O vice-prefeito parabenizou a empresa vencedora do leilão de concessão, ocorrido em abril desse ano. Ele destacou a importância do aeroporto para o desenvolvimento econômico de Porto Velho. “Nossa região apresenta um potencial turístico imenso e a melhoria e internacionalização do aeroporto é peça-chave para o fomento deste setor”, afirmou.

Além de Porto Velho, o grupo arrematou mais seis aeroportos na região Norte, entre eles o de Manaus (AM) e o de Rio Branco (AC).

Na terça-feira (10), o grupo recebeu da Federação do Comércio de Rondônia (Fecomércio) um estudo de viabilidade econômica do Aeroporto Internacional Jorge Teixeira.

GRUPO

A Vinci Airports realiza operações de administração em 45 cidades brasileiras e em mais 11 países, sendo responsável pelo transporte de mais de 255 milhões de passageiros no período pré-pandemia. A estimativa é de que sejam investidos cerca de R$ 1,4 bilhão nos aeroportos leiloados da região Norte. Os contratos de concessão têm validade de 30 anos.

Assessoria