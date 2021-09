Guedes busca em Fux apoio para calote nos precatórios; vai ver é por conta do que vem acontecendo no caso Itaú

Paulo Guedes, ministro da Economia de Jair Bolsonaro criou um pretexto para aplicar calotes nos precatórios da União. Insiste que o governo só consegue aumentar o valor do Bolsa Família, se o país parcelar, em até 10 anos, os precatórios, que são títulos de dívidas, onde os beneficiários aguardam décadas para receber. A Constituição garante esses pagamentos, e a União vinha pagando regularmente, até que Guedes inventou mais essa balela.

O ministro nega que seja ‘calote’ e diz que é apenas um parcelamento. Na verdade, é uma moratória, palavra que o governo não gosta de usar, pois é sinônimo de…calote institucional.

O grande problema é que os precatórios precisam ser pagos, eles são previstos no orçamento. A balela contada por Guedes é apenas uma justificativa que está sendo usada por dois motivos, ambos eleitoreiros. O ministro disse em uma entrevista de rádio nesta semana que em 2022 tem que ser pagos R$ 10 bilhões em precatórios na Bahia, R$4 bilhões para o Ceará, R$ 2 bilhões para Pernambuco, e isso incomoda o governo pelo fato desses estados serem governados pela oposição. Outro ponto é que, com o calote, o governo quer vitaminar o Bolsa Família exatamente em um ano eleitoral.

Guedes quer dar o calote e para isso procurou, também esta semana, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), onde esperava encontrar apoio.

Fux avaliava a possibilidade de criação de um subteto para os precatórios por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mas a solução esfriou diante da escalada da crise institucional entre os Poderes. Mas Fux foi além, e respondeu a Guedes informando que tal medida só poderia ser tomada se houvesse unanimidade entre os ministros do STF.

Muitos ministros veem na medida uma chancela da Corte a um calote do governo federal. Alguns integrantes do Supremo avaliam que o local correto para que este tipo de discussão seja feito é o Congresso Nacional e que, apenas em último caso e somente se for provocado, o STF seja chamado a decidir — rechaçando a proposta de qualquer solução via CNJ.

Mas, os demais ministros precisam ser alertados para o fato de que Fux foi procurado por Guedes, pelo fato do ministro ter transformado o CNJ em uma ‘instância paralela’, onde caloteiros encontram guarida. Como está sendo o caso que envolve uma intervenção ilegal de Fux em um processo judicial que envolve o Banco Itaú. O banco perdeu a ação que transitou em julgado e tramita a 19 anos na justiça do Pará ano passado, e em 18 de setembro, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Itaú. Fux, na condição de corregedor do CNJ, cassou a decisão da magistrada, determinou que ela devolvesse o que tivesse sido bloqueado, e ainda deu um show de malabarismo processual ao apresentar o caso aos demais conselheiros (vídeo mais abaixo).

Fux atendeu ao pedido do advogado Rafael Barroso Fontelles, que representa o Itaú e é sobrinho do também ministro, Luís Roberto Barroso.

O ‘socorro’ que Guedes quer de Fux, não vai ter. Mas o calote do Itaú segue em andamento. O dos precatórios, é questão de tempo.

