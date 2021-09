Guedes pede “socorro” a Fux e Pacheco para solucionar precatórios De acordo com o governo, se o montante for honrado em 2022, faltarão recursos para o pagamento do salário de servidores

O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou, nesta quarta-feira (15/9), que não hesitou em pedir ajuda do Legislativo e do Judiciário na crise dos precatórios. O “meteoro” de dívidas reconhecidas pela União, não passíveis de recursos, chega a R$ 90 bilhões. De acordo com o governo, se o montante for honrado em 2022, faltarão recursos para o pagamento do salário de servidores e para a expansão do programa Bolsa Família.

Para impedir que isso ocorra, Guedes e as cúpulas do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) tentam costurar uma solução que reduza o montante para R$ 39,9 bilhões. O acordo seria selado por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sem precisar aprovar uma PEC no Legislativo.

“Eu pedi ajuda do Legislativo e do Judiciário. Via legislativo, eu pedi uma PEC, via Judiciário, eu pedi uma consulta. Justamente para saber o seguinte: se eu fizer todo o esforço do mundo para me conter dentro das linhas [constituição], e outro poder me promover uma ruptura, o que eu faço? Socorro ministro Fux. Socorro presidente Pacheco!”, afirmou durante um bate-papo com o Movimento Pessoas a Frente.

O evento estava fechado à imprensa, mas o Metrópoles teve acesso ao conteúdo por meio de interlocutores. Durante a ocasião, o ministro defendeu que os Poderes reúnam-se de forma regular, “independente de afinidades”, para conversar sobre assuntos como o dos precatórios.

“A independência deve ser mantida, mas eles (poderes) têm que conversar regularmente. Principalmente quando a tomada de decisão de um impacta o resultado do outro”, sugeriu.

O ministro também chamou atenção para o risco de impeachment com descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. “Aconteceu no governo passado, acabou em impeachment. E nós não queremos que isso se repita”, lembrou.

Conforme revelou o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, essa negociação de Guedes com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, foi abalada nas últimas semanas devido à incontinência verbal do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no feriado da Independência.

O mandatário do país não economizou ataques ao Supremo, o que já foi suficiente para azedar o clima. Um ministro de um desses tribunais disse à coluna na semana passada que a negociação “já era”. Guedes se esforça para virar o jogo.

