GUERRA DE FACÇÕES: Vídeo mostra últimos instantes da garota que foi torturada e morta no ‘Orgulho’

Divulgado nas redes sociais, um vídeo mostra os últimos momentos em vida da adolescente, Luana Gomes de Almeida Nascimento, 15, antes de ser morta a tiros no condomínio Orgulho do Madeira, zona Leste de Porto Velho (RO) nesta madrugada de terça-feira (29).

Nas imagens é possível observar a adolescente sentada ao chão ao lado da cama de um quarto, provavelmente do condomínio Orgulho do Madeira. Visivelmente assustada, ela é questionada por dois criminosos se estava no condomínio “curiando” eles, a vítima responde que sim.

Em outra imagem aparece a adolescente em uma chamada de vídeo com um indivíduo tatuado que possivelmente está dentro do complexo prisional. Na foto, ela já está com sangue na região do rosto e ainda mais assustada.

A adolescente foi torturada, teve o cabelo cortado e depois assassinada com três tiros. Ela teria gravado recentemente um vídeo mudando da facção Primeiro Comando do Panda (PCP), para o Comando Vermelho (CV), o que teria motivado a execução dela.

Agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Vida (DECCV) já estão em intensas investigações para prender os envolvidos no assassinato cruel.